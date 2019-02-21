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İŞKUR’dan engelli vatandaşlara hizmet sunumu

İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların hizmetlerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:30
İŞKUR’dan engelli vatandaşlara hizmet sunumu

İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların hizmetlerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.


İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Sosyal Tesisleri konferans salonunda, İŞKUR’un engelli vatandaşların hizmetlerine yönelik bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunuma, engelli vatandaşlar ve aile bireyleri, engelli dernek yöneticileri katılımcılar katıldı. Sunumda ilk olarak İŞKUR Diyarbakır İl Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, İŞKUR’un engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri ve müdürlüğün bu kapsamdaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Daha sonra, iş ve meslek danışmanı Mehmet Selim Çelik, İŞKUR engelli hibe desteği başta olmak üzere, engelli vatandaşlarımıza yönelik kurumsal hizmetler hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde İŞKUR Diyarbakır İl Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, Şube Müdürü Uğur Kahraman, Şube Müdürü Cengiz Çelebi ve Şef Abdulkadir Can katılımcıların sorularına cevap verdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:30
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