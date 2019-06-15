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İŞKUR'dan dev istihdam! 571 bin 266 kişi iş sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
İŞKUR'dan dev istihdam! 571 bin 266 kişi iş sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'un, İŞKUR'un 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Yüzde 30.1'lik artış sağlandı

Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1'lik artış kaydettiklerini belirten Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı.

Yakalanan bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü kaydeden Selçuk, "Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6'lık, gençlerde ise yüzde 32,4'lük bir artış kaydettik." ifadesini kullandı.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu vurgulayan Selçuk, nitelikli iş gücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamının oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4'lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini belirtti.

İstihdamda 2018'in "rekorların yılı" olduğunu, 2019'un ilk 5 ayı itibarıyla ise 2018'den daha iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4'lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. İŞKUR
  3. İŞKURistihdam

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  • SACİT ALP DURUSACİT ALP DURU17 dk önce
    AKP gecikti ilk defA ..ama arkasından adil bir ek gösterge iyileştirmesi geleceğine inanıyoruz biz. İNSAN ODAKLIYIZ DİYEN KAFA, AYRICALIKLI BİR İYİLEŞTİRMENİN ADİL AOLMAYACAĞINI ANLADI. HİÇ OLMAZSA EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DEĞİL..MEVCUT TÜM GÖSTERGELERE 3600 DAHİL +1800 DAHA YUKARSINA +800 ARTIŞLA İYİLEŞTİRME SAĞLANIR.GÖSTERGESİZLERDE ENAZ 1800 EK GÖSTERGE VERİLİR.BİRDE 6 AYDA BİR YAPILAN ARTIŞINMAAŞ ARTIŞI İÇİN DEĞİL MAAŞI DEĞERİNDE TUTUMAK İÇİN YAPILDIĞI HERKESİN MALUMU..HERKESE GELEN YÜZDELİK ARTIŞ ADİL DEĞİL.. ŞÖYLEKİNET 7/8 BİNDEN YUKARI MAAŞLARA AZ ,BUNUN ALTINDAKİ MAAŞLARA YÜZELİK ARTIŞ DAHA ÇOK OLMALI Kİ ADİL OLSUN.BİREY ÇALIŞIRKEN KAZANSIN..EMEKLİDE HERKES DEVLET SIRTINA EŞİT BİNSİN..AYRICALIKLAR KALSIN.ÇOKI KAZANAN BİRİKİMİ İLE RAHAT YAŞAŞIN.ASGARİ ÜCRETTEN AZ EMEKLİ MAAŞI ALINTERİNE SAYGISIZLIKTIR.KAYNAK İÇİN YÜKSEK MAAŞLAR BİR KAÇYIL DONDURULABİLİR..

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