İŞKUR’dan çalışan annelere aylık 400 TL kreş desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama yönelik yeni imzalar atmaya devam ediyor. İŞKUR, binlerce vatandaşı iş sahibi yapmanın yanında kadınları istihdama teşvik etmek amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. İŞKUR tarafından hayata geçirilen proje ile küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek. Peki İŞKUR’un verdiği çocuk bakımına nasıl başvuru yapabilirim?

Çalışan anne, 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanabilecek.

İŞKUR çocuk bakım desteği başvuru nereye yapılır?

İŞKUR'dan annelere her ay 400 lira çocuk yardımı. İŞKUR'dan çocuk yardımı alabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Her ay 400 lira ödenecek Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.