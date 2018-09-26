İŞKUR işbaşı eğitim kursları İŞKUR işbaşı eğitim programı maaşı 2018

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbaşı eğitim programı kapsamında binlerce genci hem meslek sahibi yapıyor hem de iş öğrenirken günlük 75 TL de para kazanıyor. İŞKUR mesleki eğitim programlarına kayıtlar nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanı Zere Zümrüt Selçuk İŞKUR’un işbaşı eğitim programının detaylarını açıkladı. Peki İŞKUR'un işsiz gence günlük harçlık olarak verdiği 75 TL’yi alma şartı nedir? İŞKUR işbaşı eğitim başvurular nasıl nereden yapılıyor?

İŞKUR'un sağladığı program ile 18-29 yaş arasındaki binlerce gence belirlenen mesleklerde günlük 75 lira cep harçlığı verecek. Peki başvuru şartları neler? Kayıtlar nereden ne zaman ve nası yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanı Zere Zümrüt Selçuk İŞKUR’un işbaşı eğitim programının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi maksadıyla Bulut Bilişim Uzmanı, Endüstriyel Robot Programcısı, Endüstriyel Tasarım Mühendisi, Mikroişlem Tasarımcısı, Veri Tabanı Analisti, Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz" Bakan Selçuk açıklamasının devamında programın ayrıntılarına ilişkin ise şunları kaydetti: İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan; 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1.950 TL’ye ulaşabilecek. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.