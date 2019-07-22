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İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Mersin’de, İŞKUR’dan girişimcilik belgesi aldıktan sonra KOSGEB’in 40 bin lira hibe desteğiyle merkez Akdeniz ilçesinde kadın terzi dükkanı açan Perihan Mahmutoğlu, kendi işinin patronu oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Mersin’de, İŞKUR’dan girişimcilik belgesi aldıktan sonra KOSGEB’in 40 bin lira hibe desteğiyle merkez Akdeniz ilçesinde kadın terzi dükkanı açan Perihan Mahmutoğlu, kendi işinin patronu oldu.


Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan doğumlu 42 yaşındaki Perihan Mahmutoğlu, İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle girişimci oldu. Evli ve üç çocuk annesi olan Mahmutoğlu, üç yıl önce aldığı destekle terzi dükkanı açarak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.


Girişimcilik serüvenini anlatan Mahmutoğlu, daha önce bir tekstil atölyesinde 10 sene çalıştığını, evlendikten sonra işten ayrılarak 14 sene boyunca çocuklarını büyüttüğünü söyledi. Çocuklarının büyümesiyle tekrar iş hayatının içinde olmak, üretmek ve aile bütçesine katkı sunmak istediğini belirten Mahmutoğlu, İŞKUR’un girişimcilik eğitim programına katılarak, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olduğunu ifade etti. Mahmutoğlu, “Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB’e başvuruda bulundum. Başvurumun kabul edilmesiyle birlikte gerekli malzeme ve teçhizatı alarak toplamda 40 bin lira hibe desteği sayesinde iş yerimi açtım. İlk zamanlarda ‘günde 3-4 müşterim olsun bana yeter’ diyordum. Zaman içinde işlerimin oturmasıyla şu an personel bile almayı düşünüyorum” dedi.


Bu aşamaya gelmenin hiç de kolay olmadığını vurgulayan Mahmutoğlu, kuruluş aşamasındaki zor ve sıkıntılı süreci eşi ve çocuklarıyla çalışarak atlattığını belirterek, “Kuruluş döneminde eşimin de yardımlarıyla iş yerimin ayakta durması için çok çaba sarf ettim ve emek verdim” diye konuştu.


Kadın girişimci adaylarına tavsiyede de bulunan Mahmutoğlu, “Girişimci olmak isteyen kadınlara, ilgi ve yeteneklerini keşfedip, piyasa şartlarında ayakta kalabilecekleri alanlarda iş yeri açmalarını tavsiye ederim. İşlerini iyi yaptıklarında, dürüst ve samimi olduklarında kazandıklarını göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
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