İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı protokolü imzaladı

SİVAS (AA) - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, mesleği, bilgisi ve alın teri olana devletin istihdam imkanı sağladığını belirterek, "Özel sektörümüzde, işe girme oranlarını artırdık. İŞ-KUR 2018 yılında başarılması zor olanı gerçekleştirdi." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda, İŞKUR ve Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) arasında gerçekleşen İşbaşı Eğitim Programı Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Uzunkaya, Türkiye'de iş problemi olmadığını ancak işverenlerin aradığı elemanları bulamamaları konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti.

İŞKUR'un istihdama yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Uzunkaya, "Mesleği, bilgisi ve alın teri olana devletin onlarca istihdam imkanı var. Özel sektörümüzde, işe girme oranlarını artırdık. İŞ-KUR 2018 yılında başarılması zor olanı gerçekleştirdi." diye konuştu.

İŞKUR 2018 yılında 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yaptığını anımsatan Uzunkaya, şunları kaydetti:



"İş gücü piyasasında işin olduğunu da asla unutmamak gerekiyor. Kurumumuz ülkemizin mesleki problemine, işbaşı eğitim programları ile çözüm bulmaya çalışıyor. Bu noktada ülke genelinde nitelikli elaman yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Sivas'ın önemli olan kuruluşlarından ESTAŞ'da işbaşı eğitim programlarına katkı sağlayarak, onlarca kişiye istihdam kapısını açmış oluyor. Şahsım olarak hem istihdam seferberliğine, hem de mesleki eğitime önem veren ESTAŞ'ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarıyla daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum."

Sivas Valisi Salih Ayhan ise işsizliğin tüm dünyada sorun olduğunu belirterek, zaman içerisinde işsizliğin sektörel anlamda çeşitlilik gösterdiğini ifade etti.

ESTAŞ'ın rotasını uluslararası alanda çizen bir firma olduğunu aktaran Ayhan, "ESTAŞ, dünyadaki dönüşümü iyi okuyor. İlimizde de çok önemli çalışmalar yapıyor. Bizlerde meslek liselerini ara elamanlar değil, aranan eleman olma noktasında çalışma yapacağız. İŞ-KUR harika çalışmalar yapıyor, bunları daha da çeşitlendireceğiz." diye konuştu.



Sivas'taki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine de vurgu yapan Ayhan, "Burası Sivas'ın kırılma noktası olacak. 2. OSB'yi bünyemize aldığımız takdirde yollarıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla 6. bölge teşvikini de aldığımız takdirde Sivas işsizliğini hızlı bir şekilde eritecek. Çalışmamız devam ediyor. Emeğini esirgemeyen, fedakarlık yapan, gecesini gündüzüne katarak çalışan firmaları tebrik ediyorum. Onlar bizim yükümüzü alıyor." ifadelerini kullandı.

ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin de firmalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de teşvik kapsamında ESTAŞ'ın 6. bölgeye alınması durumunda bin kişi daha çalıştıracağı sözünü hatırlatarak, bunun gibi birçok firma bulunduğunu ve Sivas'ın teşvik kapsamında hak ettiği yere gelmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi.