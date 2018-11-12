İŞKUR TYP personel alımları TYP başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR alım başvuru şartları
İŞKUR TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına geçici süreyle işçi alımları yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruların yapıldığı YTP personel alımında hangi kurum işçi alıyor?12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03
İŞKUR TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına geçici süreyle işçi alımları yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruların yapıldığı YTP personel alımında hangi kurum işçi alıyor?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde binlerce vatandaş istihdama kavuşturuluyor. Çalışma Bakanlığı ile diğer bakanlıklar İŞKUR üzerinden başta kamu kurumları olmak üzere özel sektör Toplum Yararına Programı (TYP) sayesinde iş imkanına sahip olmakta. Bu bağlamda İŞKUR’a kayıtlı vatandaşlar arasında ve kurumların TYP alım şartlarına uyanlar İŞKUR üzerinden iş bulma imkanına sahip olmakta. TYP alımları çerçevesinde son alım ilanına çıkan kurum ise Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Bakanlık 15 personel alımının yapılacağını çıkardığı ilan ile duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TYP kapsamında alacağı ilan başvurularına İŞKUR üzerinden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı alacağı personelin 9 saat çalışacağını duyururken, göreve başlama tarihinin 20 Kasım olduğunu yine ilanda duyurdu. TYP Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başvurularına müracaat tarihi ise 13 Kasım. İlana başvurmak için TC. Vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olma şartı aranmakta.
TYP alım başvuruları için tıklayınız
TYP alımları hangi alanlarda yapılmakta?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmalar
YORUM YAZ