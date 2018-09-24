İŞKUR TYP ilanları | İŞKUR TYP MEB bakım onarım-temizlik ve güvenlik personel başvuruları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde TYP kapsamında Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç dahilinde personel alım ilanı yayınlanmaktadır. İŞKUR’dan yayınlanan personel alımlarına göre, MEB bakım onarım ve temizlik görevlisinin yanında MEB Güvenlik personel alımı yapacak. Öte yandan İŞKUR 20585 beden işçisi, bin 146 çağrı merkezi elemanı, 285 depo görevlisi, 246 elektrik teknisyeni, 420 elektrikçi, 46 bekçi başta olmak üzere İŞKUR üzerinden farklı meslek gruplarında binlerce eleman alımı yapılacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje ile MEB tarafından yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR TYP üzerinden başladı. İşte, alımlara dair merak edilen tüm detaylar ve açık ilanlar...

Bisküvi İmalat İşçisi 131 kişi

Büro Memuru (Genel) 930 kişi

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 116 kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1146 kişi

Çaycı 238 kişi

Çevre Mühendisi 28

Elektrikçi (Genel) 422

İŞKUR'UN DİĞER ELEMAN ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle bu konuda ortak bir çalışma yapılmış, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alımların yakında başlayacağının sinyallerini vermişti. Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN MEB GÜVENLİK PERSONEL ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.

İŞKUR TYP MEB GÜVENLİK PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)