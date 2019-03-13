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İŞKUR tarafından 8. Kariyer Günleri düzenlendi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından 8’inci.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:14
İŞKUR tarafından 8. Kariyer Günleri düzenlendi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından 8’inci. Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri’ programı düzenlendi.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, 8’incisi düzenlenen kariyer günleri toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:


“Bilindiği gibi, kariyer günleri denilince akla gelen ilk olgu iş yaşamı olmakla birlikte, iş yaşamının ayrılmaz parçaları da şüphesiz ki iş arayanlarımız, işçilerimiz ve işverenlerimizdir. Bu parçalar ancak birbirini tamamladığı zaman anlam kazanmaktadır. Türkiye İş Kurumu olarak,yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak bilgi paylaşımı ve iş bulmaya aracılık maksadıyla her yıl Kariyer günleri düzenliyoruz. Bu anlamda iş gücü piyasasına yeni girecek gençlerimizi çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamak ve onlara rehberlik etmek, öğrencilerimizi staj/işbaşı eğitim olanaklarından haberdar etmek ve Kurum hizmetlerinden mümkün olduğunca faydalanmalarına yardımcı olmak, mesleki vizyonlarını oluşturmaları ve kariyer planlamalarında yol göstermek,kısmi zamanlı çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam fırsatları konusunda bilgilendirmek, meslek seçme aşamasında olanlara mesleki rehberlik yapmak maksadıyla düzenlediğimiz kariyer günleri, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini de kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede Türkiye İş Kurumu olarak pek çok yeni uygulamayı hayata geçirerek, mevcut hizmetleri niteliksel anlamda geliştirdik. Yine, geleneksel yaklaşımların yerine ihtiyaç odaklı nitelikli hizmet sunumu kültürünün yaygınlaştırılması adına önemli adımlar atarak İŞKUR Kampüste programını hayata geçirdik.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde İŞKUR Kampüste programı ile istihdama giden yolda genç işsizliğin önlenmesi, beyaz yakalıların istihdama katılımlarının sağlanması amacıyla üniversitemizden yeni mezun olacak gençlerimize kurum hizmetlerimizi tanıtarak çalışma hayatına atılmadan destek vermeyi amaçladık. Ayrıca, İş Kulübü Liderlerimizle Üniversite öğrencilerimizi buluşturarak özel çalışmalar yaptık.Yine, Kurum hizmetlerimizi öğrencilerimize daha etkin ve hızlı bir şekilde sunmak amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile faaliyete geçirilen hizmet noktamızda İş ve Meslek Danışmanlarımızca gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve iş kulüplerine yönlendirilmektedir. Yüksekokul veya Fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için 1’inci 100 günlük eylem planı içerisine yer alan İşe İlk Adım Projesi ile bilişim ve imalat sektöründe 6 ay,geleceğin meslekleri ile muhabirlik mesleklerinde 9 ay, diğer mesleklerde 3 ay olmak üzere işbaşı eğitim programı düzenleyerek, program sonrası zorunlu istihdam sürecinde işverene yüzde elli net ücret desteği ve takip eden 12 ayda yüzde 25 net ücret desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Böylelikle,önce işbaşı eğitim programı, sonrasında en az 15 ay istihdamda kalmalarını sağlayarak yeni mezun üniversite öğrencilerine deneyim ve tecrübe kazandırıyoruz. Ayrıca, program ve istihdam sürecinde de katılımcılara günlük 77.7 TL cep harçlığı (asgari ücret) ödüyoruz. Öte yandan, Yükseköğretim öğrencilerinin çalışma hayatı ile tanışmalarını sağlamak ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında en fazla 3 ay süre ile haftada 3 gün, günlük 8 saat şeklinde dersleri ve zorunlu stajı olmayan öğrenciler için toplum yararına program düzenleyeceğiz.Sevgili öğrenciler;bizler sizler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Unutmayınız ki başarıya ulaşmak için; Bizden önce Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Belkıs Akın’ın İŞKUR faaliyetleri ile ilgili sunumunun ardından programın birinci bölümü ödül töreni ile sonlandırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:14
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