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İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ne zaman başlayacak? SÇP kura sonuçları

İŞKUR SÇP kura sonuçları açıklandı mı? SÇP arama ve başvuru - İŞKUR son dakika haberleri. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. İŞKUR SÇP kura sonuçları. İŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı? İŞKUR SÇP başvuru sonuçları, İŞKUR SÇP nasıl bakılır?

05 Temmuz 2019 Cuma 16:49
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ne zaman başlayacak? SÇP kura sonuçları

SÇP Arama ve Başvuru - İşkur son dakika haberleri. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. İŞKUR SÇP kura sonuçları. İŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı? İŞKUR SÇP başvuru sonuçları, İŞKUR SÇP nasıl bakılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında düzenlenen kura işlemleri kapsamıda asıl olarak belirlenenlerin yapacağı işlemler açıklandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda şunlar dile getirildi: “Asıl olarak seçildiğiniz programı düzenleyen Hizmet Sağlayıcı Kuruma aşağıdaki belgeleri en geç program başlangıç tarihinde (08.07.2019) sunmanız gerekmektedir.

1- E-devletten aynı gün indirdiğiniz öğrenci belgesi

2- 2018-2019 yılı güz döneminin (Güz olarak belirtmeyen okullarda 1. dönem) Genel Not Ortalamasını gösterir transkript belgesi (not döküm cetveli) (Bu belgenin aynı gün edinilmiş olması gerekmez)

3- Hazırlık sınıfını bitirenler için hazırlık sınıfının başarıyla bitirildiğini gösterir belge (Bu belgenin aynı gün edinilmiş olması gerekmez)

Program sırasında mezun olacaksanız mutlaka hizmet sağlayıcı kuruma ve İŞKUR İl Müdürlüğüne bu durumu bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kurum hizmetlerinden 24 ay yasaklanma ihtimaliniz bulunmaktadır. Örneğin 8 Ağustos’ta mezun olan katılımcı bu durumunu en geç 7 Ağustos’ta kuruma bildirmeli ve programdan ayrılmalıdır.

Hizmet Sağlayıcı Kuruma belgeleri sunduğunuzda Sosyal Çalışma Programı Genelgesinin ekinde de bir örneği yer alan Katılımcı Taahhütnamesini okuyarak isminizin karşısındaki çalışma günlerini inceleyip son sütundaki boşluğa imzanızı atmanız gerekmektedir."

Sosyal Çalışma Programları (SÇP) ne zaman başlayacak?

Sosyal Çalışma Programları Temmuz ayında başlayacak.

SÇP kazanan öğrenciler hangi işleri yapacak?

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.

SÇP ne kadar verilecek?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. İŞKUR Sosyal Çalışma Programları (SÇP) ne zaman başlayacak?
  2. İŞKUR SÇP kura sonuçları
  3. ŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı?
  4. İŞKUR SÇP başvuru sonuçları
  5. İŞKUR SÇP nasıl bakılır?
  6. SÇP ne kadar verilecek?
  7. SÇP ne zaman başlayacak?

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