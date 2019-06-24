İŞKUR, sosyal çalışma programını yayınladı

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, sosyal çalışma programı duyurusunu yayınladı.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,sosyal çalışma programı ile Yükseköğretim öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamayı, mesleki niteliklerini geliştirmeyi, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamayı ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmayı amaçladıkları belirtti.

Yapılan açıklamada, Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25 Haziran 2019- 28 Haziran 2019 tarihlerinde sadece www.iskur.gov.tr adresinden yapılacağına vurgu yapılarak, "İnternet adresi üzerinden programa başvuran adaylar arasından 5 Temmuz 2019 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Kura yöntemiyle 289 katılımcı belirlenerek, programlar 8 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında haftada 3 gün, günde 8 saat olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan sosyal çalışma programına devam eden öğrenciler programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak ve emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri yatırılacak. Sosyal Çalışma Programı doğanın korunması,kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı vekamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında düzenlenecek." denildi.