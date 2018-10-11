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İŞKUR şoför ve güvenlik görevlisi iş ilanları | İŞKUR son dakika iş başvuruları  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama katı sağlamak amacıyla binlerce vatandaşa iş imkanı sunuyor. İŞKUR yayınladığı iş ilanlarına göre, kamu ve özel sektörde çalıştırılmak üzere 2 bin 933 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapıyor. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuruda bulunulur? İşkur güvenlik görevlisi iş başvuruları, İŞKUR şoför iş ilanlarına nasıl başvuruda bulunurum?

11 Ekim 2018 Perşembe 12:49
İŞKUR şoför ve güvenlik görevlisi iş ilanları | İŞKUR son dakika iş başvuruları  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama katı sağlamak amacıyla binlerce vatandaşa iş imkanı sunuyor. İŞKUR yayınladığı iş ilanlarına göre, kamu ve özel sektörde çalıştırılmak üzere 2 bin 933 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapıyor. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuruda bulunulur? İşkur güvenlik görevlisi iş başvuruları, İŞKUR şoför iş ilanlarına nasıl başvuruda bulunurum?

Farklı kurumların bünyesinde yapılacak olan personel alımları için kurumların belirlediği pozisyonlar şu şekilde açıklandı; " Şoför-Yük, Yolcu Taşıma, Kamyon Şoförü, Tır- Çekici Şoförü, Kamyonet Şoförü, Traktör Şoförü, Makam Şoförü, Taksi Şoförü, Servis Şoförü, Otobüs Kaptanı, Güvenlik Görevlisi, Silahsız Güvenlik Görevlisi, Silahlı Güvenlik Görevlisi" personel alımı yapılacak olan pozisyonlar başvuru yapacak adaylara sunuldu. İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak için ilk önce İŞKUR sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik oluşturulduktan sonra ilgili iş ilanını kurumun internet sitesi üzerinden başvuruda bulunulacaktır.

İŞKUR  iş ilanlarına başvuruları nasıl yapılır?  

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’güvenlik görevlisi ya da şoför’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:49
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