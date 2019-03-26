0553 313 94 23

İŞKUR şehir hastaneleri personel alımı 2019

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalim dediği şehir hastaneleri tek tek açılıyor. Son olarak Ankara Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımları 2019 ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Sağlık Bakanlığı 12 personel alımının yapılacağının müjdesini vermesiyle birlikte şehir hastaneleri personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? İşte son dakika Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım haberleri…

26 Mart 2019 Salı 16:24
İŞKUR şehir hastaneleri personel alımı 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalim dediği şehir hastaneleri tek tek açılıyor. Son olarak Ankara Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımları 2019 ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Sağlık Bakanlığı 12 personel alımının yapılacağının müjdesini vermesiyle birlikte şehir hastaneleri personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? İşte son dakika Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım haberleri…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mart 2019 tarihinde şehir hastanelerinde görevlendirmek üzere toplamda 12 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti.Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm birimleriyle faaliyete geçtiğini ve şu an için yaklaşık 4 bine yakın personel olduğunu, bunun 2 bininin sağlık personeli ve 920’sinin hekim olduğunu belirtti. Bu anlamda da personel anlamında bir sorunu olmadıklarını açıkladı.  Bakan Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi tüm birimleriyle faaliyete geçtiğinde hastanede 12 bin personelin çalışacağını açıkladı.Şehir hastanesinde görev almak isteyen adayların, İŞKUR üzerinden resmi ilan yayınlandığı zaman başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevlendirilecek personelin kadro dağılımı ise şu şekilde açıklanmıştır: 7000 sağlık personeli, 1978 hastane diğer personeli, 978 temizlik personeli, 664 personel hasta yönlendirme ve danışma, 500 mutfak personeli, 450 hastane güvenliği, 313 oda destek personeli, 62 otopark personeli, 55 çağrı merkezi görevlisi olarak belirtilmiştir. 

İŞKUR Şehir hastaneleri personel alım başvurularını nasıl yapılacak?

Sağlık personeli dışında alınacak olan 5 bin personel için başvurular, İŞKUR kaydı bulunan adaylar arasından yapılacak. Bina destek ve genel destek hizmetleri için başvurular, Çankaya Üniversiteler Mahallesinde bulunan Tepe Servis ve Yönetim merkezinden bizzat ya da [email protected] mail adresinden yazılı olarak yapılabilecek.

Başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen personel adayları, 0312 248 80 00 numaralı hat üzerinden iletişim kurabilecek.

Başvurular, hasta karşılama ve temizlik personeli başta olmak üzere birçok alanda yapılabilecek.

Ankara Şehir Hastanesi personel alımı hangi bölümlere yapılacak?

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı hangi alan ve mesleklerden olacak? Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

Şehir hastaneleri personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvuruları, birçok kurumda olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu için İŞKUR internet sitesi ve il, ilçe müdürlükleri aracı olacak. Aşağıdaki bağlantıdan İŞKUR internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı yapacak. Bilkent Şehir Hastanesi personel alım şartları neler? Hangi alandan, hangi meslekten kişiler alınacak? Bilkent Şehir Hastanesi, bu alımların bir kısmını ise mevcutta çalışmakta oldukları hastaneler kapanan kişiler arasından alacak. 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel başvuru işlermleri ve başvuru şartlarının detayları haberimizde.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:24
  1. Ankara
  2. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hoca'nın kemikleri sızladı! Erbakan'ın televizyonunda IMF övgüsü
    1. Hoca'nın kemikleri sızladı! Erbakan'ın..
    2. "Gönüllerin Birincileri Floor Curling..
    3. Kütüphaneler Haftası
    4. Isparta Belediyesi’nden Sermet’e 50..
    5. Fransız firması İngiltere’ye hava yolu..
    6. Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
    7. Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı..
    8. "Şimdi bizden intikam almaya..
    9. Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o..
    10. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    11. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    12. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    13. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    14. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    15. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    16. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    17. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    18. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    19. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    20. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    21. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    22. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    23. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    24. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    25. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    26. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    27. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    28. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    29. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    30. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı