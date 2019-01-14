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İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel başvuru kura sonuçları 2019 sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımının başvuruları son dakika gelişmesi yaşanıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi. İşte Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımına ilişkin son dakika haberleri...

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:34
İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel başvuru kura sonuçları 2019 sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımının başvuruları son dakika İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi. İşte Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımına ilişkin son dakika haberleri...

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Personel alımı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmadığı için kura sonuçlarını merak edenler düzenli olarak işçi alım sayfasında sorgulama yapıyor. Sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. İŞKUR kurasının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız haberimizden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı alım şartları neler? 

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanlığı 2019 kuraları nasıl yapılıyor?

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

İŞKUR kayıtları nasıl yapılıyor?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir. Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:34
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