İŞKUR personel alımları KPSS'siz 1015 TYP işçi alımı İŞKUR iş başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşlar KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapıyor. Personel alımları Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden yapılmakta. Ancak son zamanlarda KPSS şartı olmaksızın kamuya alınan personeller İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde kamu kurumlarına bin 015 personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce işsize iş imkanı sunmaya devam ediyor. İŞKUR vatandaşlara sağladığı imkanlarla hem meslek eğitimi veriyor hem de kamu kurum ve kuruluşlarına personel temini yapıyor. İşte bu bağlamda İŞKUR, vesileyisye İstanbul, Şanlıurfa, Ağrı illerinde görevlendirmek üzere 1.015 kişilik TYP yani Toplum Yararına Program personel alımı yapacak. İŞKUR TYP bavrularında son gün 4 Ağustos. Mülakatı kazanan adaylar 13 Ağustos tarihinde göreve başlayacak. 139 gün görevlendirilecek. 31 Aralık 2018 tarihine kadar çalıştırılacak. Toplum yararına programı kapsamında Türkiye genelinde personel alımları yapılacak.

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