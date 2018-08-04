0553 313 94 23

İŞKUR personel alımları KPSS'siz 1015 TYP işçi alımı İŞKUR iş başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşlar KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapıyor. Personel alımları Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden yapılmakta. Ancak son zamanlarda KPSS şartı olmaksızın kamuya alınan personeller İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde kamu kurumlarına bin 015 personel alımı yapacak!

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:36
İŞKUR personel alımları KPSS'siz 1015 TYP işçi alımı İŞKUR iş başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşlar KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapıyor. Personel alımları Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinden yapılmakta. Ancak son zamanlarda KPSS şartı olmaksızın kamuya alınan personeller İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde kamu kurumlarına bin 015 personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce işsize iş imkanı sunmaya devam ediyor. İŞKUR vatandaşlara sağladığı imkanlarla hem meslek eğitimi veriyor hem de kamu kurum ve kuruluşlarına personel temini yapıyor. İşte bu bağlamda İŞKUR, vesileyisye İstanbul, Şanlıurfa, Ağrı illerinde görevlendirmek üzere 1.015 kişilik TYP yani Toplum Yararına Program personel alımı yapacak. İŞKUR TYP bavrularında son gün 4 Ağustos. Mülakatı kazanan adaylar 13 Ağustos tarihinde göreve başlayacak. 139 gün görevlendirilecek. 31 Aralık 2018 tarihine kadar çalıştırılacak. Toplum yararına programı kapsamında Türkiye genelinde personel alımları yapılacak.

İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? İŞKUR işsizlik başvuruları

İŞKUR işsizlik başvuruları ve SGK teşviklerinden nasıl yararlanır?

İşkur'un verdiği işsizlik maaşı nasıl alınır?

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:36
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Ağrı
  4. işkur personel alımı
  5. işkur typ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü aktörün tarikatından kaçanlar şok gerçekleri itiraf etti!
    1. Dünyaca ünlü aktörün tarikatından..
    2. 1 metrelik yılan, kafesteki muhabbet..
    3. Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane..
    4. Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve..
    5. Şili Kongresi'nden plastik poşet kararı!
    6. Öldürülen gencin hayali gerçek oldu
    7. CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı!..
    8. Fatih Terim: Dünya çapında bir takım..
    9. Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8..
    10. Periscope'a 'Süper Lig' engeli
    11. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    12. En zehirlisi o! Gaziantep'te..
    13. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    14. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    15. İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı
    16. ASELSAN'dan 'ELMAS' projesi: Türk..
    17. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    18. "Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç..
    19. Uzman isimden bedelli askerlik..
    20. Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı:..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018