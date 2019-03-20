0553 313 94 23

İŞKUR öğrencilerle buluştu

İŞKUR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Sivas Kariyer Günleri, üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:50
İŞKUR öğrencilerle buluştu

İŞKUR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Sivas Kariyer Günleri, üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirildi.


İŞKUR İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Sivas Kariyer Günü, İŞKUR Kampüste etkinliği Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, kamu kurum, kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


Bilişim ve teknoloji firmalarının stant açtığı kariyer günlerine katılan çok sayıda öğrenci, stantları gezerek firmaları tanıma imkanı buldu ve iş-staj başvurusu yaptı. İş ve meslek danışmanlarınca gün boyunca öğrencilere iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitimler verildi. Sivas Kariyer Günü, İŞKUR Kampüste etkinliği özel bir şirkette yönetici olan Gökhan Eker ve Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Nail Uslu’nun sunumları ile tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz"
    1. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    2. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    3. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    4. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    5. Terör mağdurları için yapılan..
    6. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    7. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    8. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    9. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    10. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    11. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    12. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    13. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    14. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    15. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    16. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    17. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    18. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    19. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    20. Şırnak şehidine son görev
    21. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    22. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    23. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    24. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    25. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    26. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    27. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    28. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    29. Başkan Ataç şehit aileleri ve..
    30. Deprem bölgesi havadan görüntülendi
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"