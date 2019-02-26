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İŞKUR Müdürü Demirsu; "TTK’ya başvuranlar tek listede toplandı"

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışmak için başvuranların tek listede toplandığı söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 15:10
İŞKUR Müdürü Demirsu; "TTK’ya başvuranlar tek listede toplandı"

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışmak için başvuranların tek listede toplandığı söyledi.


Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarına bin 500 işçi alınması sözünün ardından İlk etapta bin yer altı pano ayak üretim işçisi alımı için Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200, Karabük’te 100 işçi alımı için 35 bin 770 kişi başvurmuştu.


İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu, başvuranların kamuoyunda 2 listede toplandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını iki listede değil tek listede toplandığını söyledi. Demirsu, açıklamasında şunları söyledi:


“Doğru liste Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun listesidir. Türkiye Taşkömürü Kurumuna alınacak 700 kişi ile ilgili kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmaların olduğunu duyduk. Bu konuda 700 işçi ile ilgili Zonguldak ilinden alınacak 26 bin 119 başvuru aldık. Bu başvurular kayıt esnasında sisteme girilirken iki liste halinde girdi. Birinci listede normal başvurular ikinci listede terörle mücadelede yaralananlar olmak üzeredir. Başvuruların bitiminde genel müdürlüğümüz iki liste birleştirerek tek liste oldu. Tek liste oluşturulduktan sonra onaylanarak bir liste bize bir liste notere ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna verildi. Şimdi aslı olan Noterin elindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda ve bizim elimizde olan listedir. Liste tektir iki ayrı liste yoktur. Yanlış anlaşıldığı üzere ilaveler söz konusu değildir. Bu konuda herkesin rahat olması gerekiyor. O gün çekilecek olan liste Noterin elindeki olan listedir. İnsanlar hangi listede olduğunu öğrenmek istiyorlar ise Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun sitesinden öğrenebilirler. Hiçbir şekilde başka bir yere bakmalarına gerek yok. Çekilişin yapıldığı gün liste takibini yapabilirler.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:10
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