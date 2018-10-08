Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR, binlerce kişiye iş kapısı sunmakta. Kamu kurum ve kuruluşları personel açığını İŞKUR üzerinden de yapmakta. İŞKUR farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere pek çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR büro memuru başvurularına en az lise (ortaöğretim) mezunu şartı aranmakta. İşte İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alım ilanı ve İşkur başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi sitesi üzerinde yer alan en güncel ilanlara göre, farklı kurumlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu olmak şartı ile çok sayıda büro memuru alımı yapılıyor. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan ilanların başvuru şartlarını sizler için derledik. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR BÜRO MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- En az lise mezunu olmak, (önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

İŞKUR BÜRO MEMURU BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.