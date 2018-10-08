THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İŞKUR alımları | İŞKUR lise mezunu personel alımı yapıyor| İŞKUR büro memuru alım başvuruları

Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR, binlerce kişiye iş kapısı sunmakta. Kamu kurum ve kuruluşları personel açığını İŞKUR üzerinden de yapmakta. İŞKUR farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere pek çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR büro memuru başvurularına en az lise (ortaöğretim) mezunu şartı aranmakta. İşte İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alım ilanı ve İşkur başvuru şartları neler?

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:45
İŞKUR alımları | İŞKUR lise mezunu personel alımı yapıyor| İŞKUR büro memuru alım başvuruları

Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR, binlerce kişiye iş kapısı sunmakta. Kamu kurum ve kuruluşları personel açığını İŞKUR üzerinden de yapmakta. İŞKUR farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere pek çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR büro memuru başvurularına en az lise (ortaöğretim) mezunu şartı aranmakta. İşte İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alım ilanı ve İşkur başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi sitesi üzerinde yer alan en güncel ilanlara göre, farklı kurumlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu olmak şartı ile çok sayıda büro memuru alımı yapılıyor. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan ilanların başvuru şartlarını sizler için derledik. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR BÜRO MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- En az lise mezunu olmak, (önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

 İŞKUR BÜRO MEMURU BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:45
  1. işkur alımları
  2. son dakika işkur başvuruları
  3. işkur büro memuru alım başvuruları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB uyardı! Unkapanı Köprüsü o saatlerde kapatılacak
    1. İBB uyardı! Unkapanı Köprüsü o..
    2. Antalya'da dehşet! Otomobil yayaların..
    3. Bakanlardan şehit ailesine başsağlığı..
    4. MEB o iddianın ardından inceleme..
    5. Ulema Meclisi'nden FETÖ fetvası
    6. Tek tip askerlik mi geliyor? 12 ay..
    7. Kayserili 2 arkadaş cayrokopter yaptı!
    8. Erzurum'daki yangınla ilgili flaş..
    9. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    10. TEM'de trafik kazası! 3 araç birbirine..
    11. Yolsuzlukları araştıran gazetecinin..
    12. Giresunspor Hüseyin Kalpar ile..
    13. Avusturya’da Afgan göçmenler için..
    14. Rusya Hollanda'ya nota verdi
    15. Gebelikte müzik dinlemek, bebeğin..
    16. İŞKUR lise mezunu personel alımı..
    17. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman..
    18. Boyun tutulması nasıl geçer?
    19. Domatesin fiyatı 150 metre arayla 5..
    20. Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu