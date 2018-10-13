İŞKUR işsizlik başvuruları ve SGK teşviklerinden nasıl yararlanır?

AK Parti hükümeti vatandaşa sağladığı teşviklerle binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı. Hükümet, hem SSK hem kreş hem de İŞKUR üzerinden devreye soktuğu teşviklerle işverenin yüzünü güldürdü. Peki İŞKUR teşvikleri, kreş ve SGK teşviklerinden nasıl yararlanır?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği meyvelerini vermeye devam ediyor. İstihdam seferberliği sayesinde 2 milyonu aşkın vatandaş iş buldu. Geçen yıl her bir işçi için 773 lira tutan prim ve vergi ödemeleri İŞKUR tarafından karşılandı. İŞKUR'a yapılan başvurularda en büyük ilginin 'bir senden bir benden' teşviğinde olduğu görüldü. Bakanlık, hazırladığı broşürde de ilave istihdam teşviklerini tanıttı: İşbaşı eğitim programa katılanların 3 ay boyunca günlük 61.65 lira ücreti, GSS ve iş kazası, meslek hastalığı primleri devlet tarafından ödenmekte. Öte yandan mesleki deneyim veya tecrübesi olmayan vatandaşlara yönelik İŞKUR tarafından yürütülen işbaşı eğitim programı ile binlerce gence iş imkanı sundu.

İŞKUR teşviklerinden yararlanma şartları

- Aylık prim hizmet belgesini yasal süresi içerisinde vermeli,

- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeli,

- Kayıtdışılık ve sahte sigortalılıktan dolayı ceza yememeli,

- Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

- Özel sektör işvereni olmalı,

- İşe alınan kişi işe alınma tarihinde İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmalı,

- İşe alınan kişi 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

- İşe alınma tarihinden önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmamalı,

- 2016 Aralık ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olmalı.

İşsizlik maaşı alma şartı nedir?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş destek başvuru şartları?

Çalışan annelere sunulan desteklere bir yenisi daha eklenerek, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almaları sağlanacak. Bu desteklerden biri de kreş desteğidir. Bakanlar kurulunun yeni kararıyla kreş desteği 711 lira arttırılarak Bin 15 TL’ye çıkarıldı. Bu desteğin arttırılması nedeniyle bir çok kadın çalışan, konu hakkındaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Bakanlar kurulu kararı sonrasında kreş desteği için ayrılan bütçe 4.3 Milyar TL değerine ulaştı.

Kreş destek başvurusu nasıl yapılır?

Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri lazım. Kreş desteği alınmadan ilk önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Eğer anne maaş bakımından şartlara uygunluk gösteriyorsa bu destek işveren tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.

Teşvik şartlarından kimler yararlanamaz?

- SGK'ya borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sigortasız işçi çalıştıranlar teşviklerden yararlanamayacak.

- Sosyal Destek Primi'ne tabi çalışanlar yani emekliler yararlanamayacak.

- İşe alınacak kişilerin son 3 aydır işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihte İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor.

- İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta ile işsizlik sigortası primi, idari para ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanması bulunmayanlar.