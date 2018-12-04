İŞKUR kamu personel alımı başvuru şartları (70 bin personel alınacak)

İŞKUR TYP kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklaşa çalışmasıyla 2019 yılında kamuya 70 bin işçi alımı yapacak. Peki TYP İŞKUR kamuya personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR başvuruları nasıl yapılır…

Türkiye İş Kurumu, Toplum Yararnına Programları (TYP) projesi kapsamında kamuya alınacak işçileri çevre temizliği okul temizliği park-bahçe düzenlenmesi, altyapı yenileme çalışmaları gibi farklı dallada çalışacak 70 bin personel alımı yapacak. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucunda alınacak 70 bin kişi, 6 ay boyunca kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Bu kişilerin ücret ve sigortalarını, 6 ay devlet karşılayacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de (en az 153 lira) uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.

Kamu 70 bin personel alımı başvuru şartları

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.

Hangi pozisyonlara işçi alımı yapılacak

İşçi alımı yapacak kurumlar ise şöyle: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlık. İşçiler çevre temizliği, ağaçlandırma, restorasyon gibi işlerde çalışacak.