İŞKUR kamu personel alımları işçi kimyager temizlikçi bahçıvan

İŞKUR KPSS 60 puan ve KPSS’siz 4 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan kamu personeli alımı ilanları yayımlandı. Adaylar en az ilköğretim en çok lisans mezunu olması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden kimyager, temizlikçi, bahçıvan alınacak kamu personel alım başvuruları ne zaman?

Türkiye İşkurumu (İŞKUR) 2018 yılında milyonlarca kişiyi iş sahibi yaptı. Artık hem devlet kurumları hem de özel sektör işçi-personel alımlarını İŞKUR üzerinden yapılmakta. İşe girmek isteyen işsiz vatandaşlar İŞKUR alımları ne zaman 2019, işkur alımları ne zaman açıklanacak? İşkur kayıtları ne zaman başlıyor 2019? İşkur TYP başvuruları son dakika ne zaman? Sorularının cevabını araştırıyor. İŞKUR'dan hasta kayıt kabul memuru alımı! Başvuru ekranı ve şartları neler?

Yalova Hasan Sağlam Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işçi statüsünde 1 Kimyager alımı yapacağını İŞKUR üzerinden 4 Şubat 2019 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanla açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 8 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.İş ilan numarası 00004821052 olarak verilmiştir. 1 Kimyager alımı için; Lisans mezunu olması, Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olması ve 18 yaşını doldurmuş adayların başvuruları kabul edilecektir.

Çanakkale Geyikli Belediye Başkanlığı 4 Şubat 2019 tarihiyle İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilanla işçi statüsünde 8 Beden İşçisi (Temizlik) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 8 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır. 8 Beden İşçisi (Temizlik) alımı için; En az ilköğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Başvuru yapmış olup listede yer alan adayların öncelikli durumunu; Eğitim, yabancı dil, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar. İş ilan numarası 00004820708 olarak verilmiştir.

Giresun Çamoluk Belediye Başkanlığı 4 Şubat 2019 tarihiyle İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilanla daimi işçi statüsünde 2 Bahçıvan (Peyzaj Bahçıvanı) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 8 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır. 2 Bahçıvan (Peyzaj Bahçıvanı) alımı için; En az ilköğretim mezunu olması, MEB onaylı Peyzaj Projesi Uygulama Programı Tarım Teknolojileri alanında sertifikasının olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.İş ilan numarası 00004820147 olarak verilmiştir.Başvuru yapan ve listede yer alan adayların öncelikli durumunu; Eğitim, yabancı dil, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını ilgili kuruma bildirmek zorundadırlar.

İŞKUR hasta kayıt kabul memuru alım şartları?

Hasta Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalitegereklerine uygun olarak:

- Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkış kayıtlarını yazmak, Sosyo ekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler Bölümü ile görüştürülmelerini sağlancakk,

- Hasta yatış dosyalarını düzenleyerek dosya içine konulan gerekli belgeleri doldurmak,

- Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirmek,

- Servislerde yatan günlük hasta mevcutlarının toplamını liste halinde halkla ilişkiler bölümüne göndermek.

İŞKUR tarafından hayata geçrlen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında farklı llere ve farklı branşlarda en az lköğretm mezunu bnlerce personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları buradan takip edebilirsiniz.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

İŞKUR’un TYP kapsamında yayımladığı ilanlara göre, istihdam edilecek adayların aşağıdaki şehirlerden birinde ikamet etmeleri gerekmektedir. İşte o iller:

- Bolu

- Batman

- Artvin

- Trabzon

- Kütahya

- Samsun

- Kahramanmaraş

- Osmaniye

- Sakarya

İŞKUR başvuru şartları neler?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Kadroların gerekliliklerine göre belirlenen eğitim seviyesinden mezun olmak (en az lise mezunu)

- Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurmak,

- Alım yapılacak şehirde ikamet etmek ve edebilecek olmak ve erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya tecilli olmak

- Bilgisayar ve Office programlarını etkili bir biçimde kullanabilmek.

İŞKUR’a nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR tarafından yayımlanan hasta kayıt kabul memuru pozisyonuna başvuruyu İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabilmekte.