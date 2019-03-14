0553 313 94 23

İŞKUR Kampüste Kariyer Günü etkinlikleri

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Kampüste" temalı Kariyer Günü etkinliği Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:42
İŞKUR Kampüste Kariyer Günü etkinlikleri

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Kampüste" temalı Kariyer Günü etkinliği Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi yakın tarihte dünya nüfusu ile birlikte üretim ve tüketim hacmi ivme kazanarak artış göstermiş ve teknolojinin de eşlik ettiği bu süreçte sanayileşme bu arz talep dengesi için ciddi bir önem kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarının şahit olduğu sanayileşme, yüzüncü yılı hedeflediğimiz şu günlerde sanayi 4.0 olarak yeniden doğmakta ve teknoloji ile beraber katlanarak artan bir değişim ile halen süre gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdamın geliştirilmesi ve artırılması amacı ile kurumsallaşmaya gidilmiş ve kurumumuz 1946 yılında kurulmuştur” dedi.


Daha sonra kürsüye gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Üniversite olarak istihdam politikalarına büyük önem verirken, İŞKUR ile çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


Açılış konuşmalarının ardından etkinliği daha eğlenceli hale getirmek için online katılımla Kariyer Yönlendirme Topluluğu Başkanı Can Berk Eflatun’un sunumuyla gerçekleştirilen Çankırı içerikli soruların yer aldığı yarışmada, ilk beş yarışmacıya Çankırı firmalarının sponsorluğunda çeşitli hediyeler verildi.


İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı ve 1. oturumuna Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Arı, Prof. Dr. M. Nuri Öner, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi
    1. Otomobilin çarptığı bisikletli genç..
    2. Deprem tahmincisi Hoogerbeets yine..
    3. "CHP'liler kul hakkı yemez"
    4. Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu..
    5. Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının..
    6. İlkadım’da Cumhur İttifakı’na güçlü..
    7. Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına..
    8. Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    10. Arnavutluk’un aday kadrosu açıklandı
    11. Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!
    12. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    13. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    14. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    15. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    16. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    17. Kabataş'tan seferler başlıyor
    18. Sinop’ta intihar girişimi
    19. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    20. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    21. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    22. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    23. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    24. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    25. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    26. Yıldırım’da su kesintisi
    27. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    28. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    29. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    30. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu