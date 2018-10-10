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İŞKUR İstanbul müdürlükleri nerede? İstanbul İŞKUR büro adresleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki İŞKUR İstanbul il Müdürlüğü nerede? İŞKUR Ümraniye, İŞKUR Kadıköy, İŞKUR Tuzla, İŞKUR Büyükçekmece, İŞKUR Bahçelievler, İŞKUR Sancaktepe şubeleri nerede?

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:02
İŞKUR İstanbul müdürlükleri nerede? İstanbul İŞKUR büro adresleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki  İŞKUR İstanbul il Müdürlüğü nerede?

Adres: Hacı Hilmi Mahallesi, Lüleciler Caddesi, No: 4 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 249 2987

Faks Numarası: (0212) 249 0861

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tuzla Hizmet Merkezi

Adres: Yayla Mahallesi, Fevzi Çakmak Cad. No:45, 34944 Tuzla/İstanbul

Türkiye İş Kurumu Şişli Şubesi Müdürlüğü

Merkez Mahallesi, Abidei-hürriyet Cad. Palazoğlu Sok No:10Şişli No:10, 34381 Şişli/İstanbul

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Bahçelievler Şubesi

Şirinevler Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak 2. Sk. No:12, 34188 Bahçelievler/İstanbul

İŞKUR Büyükçekmece şubesi

Fatih Mahallesi, Kalyon Sk. No:4, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

İŞKUR Sancaktepe şubesi

Adres: Osmangazi Mahallesi, Değirmen Sk. No:10, 34887 Sancaktepe/İstanbul

İŞKUR Kadıköy şubesi

Eğitim Mah., 1.Açıkgöz Sk. No:34, 34710 Kadıköy/İstanbul

İŞKUR Bayrampaşa şubesi

İsmet Paşa Mahallesi, Abdi İpekçi Cd. No:129, 34040 Bayrampaşa/İstanbul

İŞKUR Ümraniye şubesi

Atakent Mahallesi, Alemdağ Cd. 372/1, 34760 Ümraniye/İstanbul

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:02
  1. İstanbul
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  3. İŞKUR Ümraniye şubesi
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  5. işkur sancaktape şubesi
  6. işkur büyükçekmece şubesi

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