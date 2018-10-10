İŞKUR İstanbul müdürlükleri nerede? İstanbul İŞKUR büro adresleri
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki İŞKUR İstanbul il Müdürlüğü nerede? İŞKUR Ümraniye, İŞKUR Kadıköy, İŞKUR Tuzla, İŞKUR Büyükçekmece, İŞKUR Bahçelievler, İŞKUR Sancaktepe şubeleri nerede?10 Ekim 2018 Çarşamba 19:02
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki İŞKUR İstanbul il Müdürlüğü nerede?
Adres: Hacı Hilmi Mahallesi, Lüleciler Caddesi, No: 4 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
Telefon: (0212) 249 2987
Faks Numarası: (0212) 249 0861
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tuzla Hizmet Merkezi
Adres: Yayla Mahallesi, Fevzi Çakmak Cad. No:45, 34944 Tuzla/İstanbul
Türkiye İş Kurumu Şişli Şubesi Müdürlüğü
Merkez Mahallesi, Abidei-hürriyet Cad. Palazoğlu Sok No:10Şişli No:10, 34381 Şişli/İstanbul
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Bahçelievler Şubesi
Şirinevler Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak 2. Sk. No:12, 34188 Bahçelievler/İstanbul
İŞKUR Büyükçekmece şubesi
Fatih Mahallesi, Kalyon Sk. No:4, 34500 Büyükçekmece/İstanbul
İŞKUR Sancaktepe şubesi
Adres: Osmangazi Mahallesi, Değirmen Sk. No:10, 34887 Sancaktepe/İstanbul
İŞKUR Kadıköy şubesi
Eğitim Mah., 1.Açıkgöz Sk. No:34, 34710 Kadıköy/İstanbul
İŞKUR Bayrampaşa şubesi
İsmet Paşa Mahallesi, Abdi İpekçi Cd. No:129, 34040 Bayrampaşa/İstanbul
İŞKUR Ümraniye şubesi
Atakent Mahallesi, Alemdağ Cd. 372/1, 34760 Ümraniye/İstanbul
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