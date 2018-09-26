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İŞKUR işsiz gençlere günlük 75 TL para ödüyor! İŞKUR'a başvurular nasıl yapılır?

Devlet, İŞKUR üzerinden işsiz gençlere günlük 75 TL harçlık veriyor.İşsizliği azaltmak ve gençlere istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR bünyesinde işbaşı eğitim programı düzenleniyor. İŞKUR’un düzenlediği iş başı eğitim (İEP) programına katılan gençlere günlük 75 TL de para ödeniyor. Peki İŞKUR işbaşı eğitim programına nasıl kayıt olunur? İŞKUR’un verdiği ücret nasıl alınır? İşte İŞKURişbaşı eğitim programının detayları

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:18
İŞKUR işsiz gençlere günlük 75 TL para ödüyor! İŞKUR'a başvurular nasıl yapılır?

Devlet, İŞKUR üzerinden işsiz gençlere günlük 75 TL harçlık veriyor.  İşsizliği azaltmak ve gençlere istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR bünyesinde işbaşı eğitim programı düzenleniyor. İŞKUR’un düzenlediği iş başı eğitim (İEP) programına katılan gençlere günlük 75 TL de para ödeniyor. Peki İŞKUR işbaşı eğitim programına nasıl kayıt olunur? İŞKUR’un verdiği ücret nasıl alınır? İşte İŞKUR  işbaşı eğitim programının detayları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk açıklamasının devamında programın ayrıntılarına ilişkin ise şunları kaydetti: İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan; 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1.950 TL’ye ulaşabilecek. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:18
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