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İŞKUR iş sahibi yapıyor

Çankırı’da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın artırılması kapsamında İşbaşı Eğitim Protokolleri imzalanmaya devam ediyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:14
İŞKUR iş sahibi yapıyor

Çankırı’da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın artırılması kapsamında İşbaşı Eğitim Protokolleri imzalanmaya devam ediyor. İşbaşı Eğitim Programları sayesinde kişiler iş başımda öğrenerek tecrübe ve iş disiplini kazandırmak hedefleniyor.


İşverenler tarafından eleman istihdamında iş becerisinin yanında artık iş tecrübesinin de ön planda olması İşbaşı Eğitim Programlarının önemini ortaya koyuyor.


Hayata geçirilen protokoller hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Alim Çaycı, "İşsizlikle mücadelede uygulanan aktif işgücü programları hem iş arayan hem de işverene doğrudan katkı sağlıyor, işbaşı eğitim programları sayesinde işverenlerin nitelikli eleman bulma ihtiyacı karşılanıyor, bu kapsamda en az iki çalışanı bulunan işverenlerin işbaşı eğitim teşvikinden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.


Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayından itibaren 96 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiği, protokolleri imzalanan bu programlar 187’si kadın, 229‘u erkek olmak üzere toplam 416 kişinin bu programlara devam ettiği ve programlar için toplam 4 milyon 960 bin 956 TL bütçe ayrıldığı belirtildi. Programa katılan kişilere 2019 yılında yapılan artışla birlikte günlük 77,71 TL (öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ödeme yapılıyor. Faydalanan kişilerin GSS ödemeleri ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:14
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