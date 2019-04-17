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İŞKUR İş Kulübü eğitimlerine devam ediyor

Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüücretsiz olarak verdiği iş kulübü eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
İŞKUR İş Kulübü eğitimlerine devam ediyor

Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüücretsiz olarak verdiği iş kulübü eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.


“Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş” olduğu düşüncesinden yola çıkılarak Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde 2018 Kasım ayından buyana faaliyette olan İş Kulübün de eğitimler devam ediyor


Geçtiğimiz hafta “Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş” projesi kapsamında iş kulübündeki eğitimini tamamlayan Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencileri ile genç iş arayanlar sertifikalarını Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü v. Abdulkadir Mutlu ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Levent Çakmursertifikalarını takdim etti.


ErzurumİŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Erzurum Teknik ÜniversitesiSağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Levent Çakmur, ‘’Temel amacı çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olan iş kulübümüz, ayrıca işsizlerin özgüvenini yükselterek ve gerekli sunum tekniklerini uygulayarak işsizlerin açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. İş Kulübümüz eğitimlerine kurum bünyesinde olduğu gibi kurum dışında da devam etmektedir. Sertifikalarını alan katılımcılarımızın bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.


İş Kulübünde eğitim veren, İş Kulübü lideri Ali Haydar Kolik, “İş Kulübü Eğitiminde, kendini ve meslekleri tanıma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, örnek olay üzerinden grup mülakatı, işveren beklentileri ve Hibe Destekleri konularında çok yönlü bir eğitim veriyoruz. Eğitime katılan iş arayanlarımızın iş arama sürecini takip ediyoruz. Eğitim sonrası katılımcıların mutluluğunu görmek, bizlere her geçen gün daha da güç veriyor. Erzurum ilimizde 3 İş Kulübü lideri olarakeğitimlerimizedevam ettiğimizi Erzurumilimizde bulunan ve iş bulmakta zorlanan tüm vatandaşlarımızı ErzurumİŞKUR bünyesinde bulunan İş Kulübü eğitimlerine davet ediyoruz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
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