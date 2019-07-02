İŞKUR iş ilanları İŞKUR kayıt SÇP İŞKUR başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarının sayısın binleri geçiyor. İŞKUR hem kamu personel alımı hem de özel sektör iş ilanları yayınlayarak işveren ile çalışan arasında bir köprü vazifesini gerçekleştiriyor. İŞKUR SÇP sayesinde üniversite okuyan öğrencilere hem para kazanma hem de çalışma hayatında deneyim kazanma imkanı sunmakta. İŞKUR iş başvurusu için öncelikle İŞKUR’a kayıt olunması gerek. İşte İŞKUR güncel iş ilanları….

İŞKUR’un sayfasında yer alan bilgilere göre, Adana, Samsun, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Antalya ve daha birçok ilden işçi alımı yapılmaktadır. İŞKUR iş ilanları başvuru şartları ele alındığında, adayların en az okur yazar olan, ilkokul mezunu, T.C vatandaşı, vasıflı ve vasıfsız gibi kriterlerle işçi alımı yapılmaktadır. İŞKUR iş başvuruları başlamış olup, 12 Temmuz’a kadar devam etmektedir. Her bir ilanın son başvuru tarihi farklıdır. Başvurular, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden yada size en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

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