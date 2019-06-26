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İŞKUR iş ilanları 2019 İŞKUR personel alım başvuruları

İŞKUR iş alımları tüm hızıyla devam ediyor. Hem kamu hem de özel kurumlar personel alımlarını artık İŞKUR üzerinden gerçekleştirmekte. İŞKUR iş alım ilanlarına bakıldığında İstanbul ve ANkara başka olmak üzere oyun parkı görevlisi alımı başta olmak üzere pek çok meslek grubunda personel alımı yapılmakta. İŞKUR alım başvurularının ne zaman olduğu ve İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılacağını araştıranlar, İŞKUR personel alım iş başvuru şartlarını da merak ediyor. İŞKUR öğrenci, İŞKUR SÇP, İŞKUR kayıt, İŞKUR iş ilanları 2019, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş, İŞKUR program no nedir? İŞKUR TYP ilanları.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:14
İŞKUR iş ilanları 2019 İŞKUR personel alım başvuruları

İŞKUR iş alımları tüm hızıyla devam ediyor. Hem kamu hem de özel kurumlar personel alımlarını artık İŞKUR üzerinden gerçekleştirmekte. İŞKUR iş alım ilanlarına bakıldığında İstanbul ve ANkara başka olmak üzere oyun parkı görevlisi alımı başta olmak üzere pek çok meslek grubunda personel alımı yapılmakta. İŞKUR alım başvurularının ne zaman olduğu ve İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılacağını araştıranlar, İŞKUR personel alım iş başvuru şartlarını da merak ediyor. İŞKUR öğrenci, İŞKUR SÇP, İŞKUR kayıt, İŞKUR iş ilanları 2019, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş, İŞKUR program no nedir? İŞKUR TYP ilanları.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 26 Haziran 2019  Çarşamba tarihinde yayınlanan açık iş ilanları merak ediliyordu. İŞKUR iş ilanları Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde yine pek çok farklı katagoride personel alımı için iş ilanı yayınladı. İŞKUR iş ilanı İstanbul ve Ankara’da 40 oyun parkı görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların her bir iş ilanında farklı olmak üzere Ankara’da ki personel alımı için en az ilköğretim mezunu, İstanbul için alınacak personellerin lisans mezunu olma. Şartı aranmakta. 

İŞKUR oyun parkı görevlisi başvuru şartları neler?

Üniversite mezunu, iyi derece de İngilizce bilen,

İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli çocuklarla kolay ve etkili iletişim kurabilen, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek çalışma arkadaşları aranmaktadır.

CV’ lerin [email protected] ye mail atılması gerekmektedir. Adayların İngilizce bilmesi gereklidir. 

Sadece cumartesi Pazar çalıştırmak üzere partime çalışacak eğlence ünitesi operatörü alınacaktır. Mesai saatleri 13:00 – 22:00.

Oyun parkı görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:14
  1. İstanbul
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