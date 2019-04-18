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İŞKUR ile Trabzon Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ile Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü arasında işgücü piyasasının ihtiyacı olan mesleklerde kurs düzenlemek ve çeşitli işbirliklerinde bulunmak için protokol imzalandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:41
İŞKUR ile Trabzon Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ile Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü arasında işgücü piyasasının ihtiyacı olan mesleklerde kurs düzenlemek ve çeşitli işbirliklerinde bulunmak için protokol imzalandı.


Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen protokol, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük’ün katılımıyla imza altına alındı.Törende İŞKUR Trabzon Şube Müdürü Nurettin Karal, Trabzon Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer ve yine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal ve Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü Dr. Ali Kürşat Erümit hazır bulundu.


Törende konuşan İbrahim Büyük, “İşgücü piyasasına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da özellikle üniversitelerimizin bu konudaki desteklerini çok önemsiyoruz. Trabzon Üniversitesi’nin uzman kadrosu ile işgücü piyasasına sunacağımız nitelikli eleman arzı sonucunda kazanan Trabzon olacak, kazanan Türkiye olacaktır” açıklamasında bulundu.


Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da “Göreve geldiğimizden beri gençlerimizin geleceğine mesleki anlamda yön verebilmek adına İŞKUR ile dirsek temasındayız. Geçtiğimiz günlerde ‘Kariyer Günleri’ çerçevesinde üniversitemiz Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, üniversite öğrencilerimizin yanı sıra Trabzon halkımızın da gösterdiği üst düzey ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.” Trabzon İŞKUR’un deneyimi, Üniversitemizin bilgi ve birikimini ortak paydada buluşturacak olan bu protokol ile işbirliğimizi yasal zemine oturttuk. Bu bağlamda kazanan hem öğrencilerimiz hem Trabzon olacak. Bireye yaptığımız her yatırımın sonunda kazanan Türkiye olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:41
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