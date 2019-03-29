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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de personeliyle bir araya geldi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi’ni ziyaret ederek yönetici ve personeliyle bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 19:21
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de personeliyle bir araya geldi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi’ni ziyaret ederek yönetici ve personeliyle bir araya geldi.


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Uzunkaya, Kadıköy’deki yöneticiler ve personeller ile bir araya gelerek burada yapılan bir sunumu dinledi. Daha sonra burada bir konuşma yapan Genel Müdür Uzunkaya, İŞKUR’un faaliyetlerinden ve başarılarından söz etti. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Çalışma arkadaşlarımızla hem bugüne kadar yaptıklarımızı değerlendirelim, hem de duruşumuzu, birlikteliğimizi ifade etmek veya arkadaşlarımızın her ne kadar tüm iletişim kanallarına açık olsak da arkadaşlarımızın bizden var olan beklentileri nedir bunları görmek, çözmek ve önerilerini almak maksadıyla buradayız.İŞKUR gerçekten son dönemde çok güzel işler yapan, yapması gereken işin yaptıklarından çok daha fazla olması gerektiğini de bilen bir kurumdur. Her fırsatta bunu gururla ifade ediyoruz.20002 yılında 24bin 482 kişiyi istihdam edebilen işe girmesine aracı olan bir kurum. Geçen sene Kadıköy’de 33bin istihdam gerçekleştirmişiz. Az mıdır, çok mudur, daha fazlası olabilir mi tartışıyoruz. Ama ilçede o yıllarda da kurum bir yılda ancak Türkiye genelinde 1497 kişinin eğitimini gerçekleştirebiliyor. Ama biz çok daha fazla çeşitlenmiş programlarımızla artık Türkiye’de yılda 500binleri aşan aktif programlarımızla istihdam teşviklerimizle sahadayız. Ve ön plana çıkardığımız nitelik gerektiren işlere daha fazla ağırlık verdiğimiz çalışmalarımızla sahadayız.Bütün bunları elbette sınırlı sayıda ama fedakarca çalışan arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.


Uzunkaya, konuşmasının ardından İŞKUR personellerinin sorularını ve önerilerini dinledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:21
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