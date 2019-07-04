İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı

İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş, düzenlenen basın toplantısında kurumsal çalışmalar ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan basın toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. İl Müdürü Hasan Yoldaş 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri açıkladı. Daha sonra 2018 yılı harcamalarını paylaşan Yoldaş, bu yıl ilk defa başlatılan Sosyal Çalışma Programı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Eskişehir genelinde işe başvuran kişilerin yüzde 75’inin bir işe yerleştirildiği açıklanırken 8 bin 199 kişiye de işsizlik ödeneği verildiği belirtildi.

“Yüzde 75’i civarında adam yerleştirdiğimiz ortaya çıkıyor”

12 bin 602 açık iş ilanından 9 bin 290 kişinin İŞKUR tarafından işe yerleştirildiğini belirten Yoldaş, elde edilen rakamın tatmin edici olduğunu vurguladı. İl Müdürü Yoldaş, “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 1 Ocak’tan itibaren yapmış olduğumuz çalışmaların kısa bir panoramasını yapmak üzere burada toplandık. 12 bin 602 açık iş ilanı almışız. Bunların 9 bin 290’ını işe yerleştirmişiz. Almış olduğumuz açık işlerin yüzde 75’i civarında adam yerleştirdiğimiz ortaya çıkıyor. Bizim alamadığımız açık işlerin de var olduğunu söyleyebilirim. İşbaşı eğitim programına katılım sayısı 3 bin 17. Bunlar yeni rakamlar. Mesleki eğitim kursiyer sayımız 466. Girişimcilik eğitimi katılımcı sayısı 574. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) katılımcı sayımız 3 bin 499. Bunların bir kısmı bildiğiniz gibi okullarda çalışanlarımızın 28 Haziran itibariyle işleri bitti. Yine bin kişilik bir paketimiz vardı. Onların da 30 Haziran itibariyle işleri bitti. Ziyaret edilen okul sayımız 285. Ziyaret edilen işyeri sayımız 6 bin 400. Bireysel görüşmeler ise 63 bin 783” ifadelerini kullandı.

“8 bin 199 kişiye işsizlik ödeneği ödüyoruz”

2018 yılında ödenen işsizlik ödeneğinin 45 milyon liralara ulaştığını açıklayan İl Müdürü Hasan Yoldaş, bu paranın 8 bin 199 kişiye dağıtıldığını belirtti. Yoldaş, “2018 yılı itibariyle bazı rakamlarımız var. Toplum Yararına Çalışma Programı’nda aşağı yukarı ödemiş olduğumuz para bu konuyla ilgili tahsis edilen paramızın yüzde 41’ini oluşturuyor.51 milyon 61 bin lira gibi bir para. Toplam 3 bin 932 kişiye dağıtılmış. İşbaşı eğitim programlarına 4 bin 466 kişi katılmış. Bunlara yaklaşık 24 milyon lira gibi bir para ödemişiz. Meslek edindirme kurslarına 987 kişi katılmış. Bunlara 4 milyon 644 bin lira gibi bir para ödenmiş. İşsizlik ödeneği bu sene bildiğiniz gibi oldukça yüksek bir rakama geldi. 8 bin 199 kişiye işsizlik ödeneği ödüyoruz. Bu da geçen seneki yılın neredeyse bir yıllık süreyle verilen rakam 44 milyon 861 bin lira. Girişimcilik kurslarına bin 500 kişi katılmış. 288 bin lira verdik. Çalışanların mesleki eğitimi ile ilgili 346 kişiye verilen cep harçlığı niteliğinde 22 bin 842 lira ödenmiş” dedi.

“Emekliliğe sayılabilecek sigortaları da yapılacak”

Bu yıl ilk kez uygulanan bir proje olan Sosyal Çalışma Programı’nın başvurularının sona erdiğini ve katılacak kişilerin bugün kura ile belirlendiğini ifade eden İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş, “Çok üzerinde durulması gereken bir Sosyal Çalışma Programı var. Bildiğiniz gibi bu sene ilk defa uygulanan bir proje bu. 2 yıllık ve 4 yıllık fakülte mezunları, okullara devam eden öğrencilerimiz, yüksek lisans, doktora ve bütünlemeye kalmış öğrencilerimizin dışındakilerin müracatları geçen hafta içerisinde alındı. Bu müracaatları alınan arkadaşlar 3 kurumu tercih ettiler. Bu tercihleri sonucunda şimdi Ankara’da bilgisayar ortamında kura çekiliyor. Bu kuradan çıkan arkadaşlar yedekleri ile birlikte bize bildirilecek. 10 Temmuz itibariyle inşallah işe başlatacağız. Bu arkadaşlarımız haftada 3 gün, genelde pazartesi, salı ve çarşamba olacak. Onun dışındaki günler kendilerinde kalacak. Çalıştıkları her gün için de 67 lira 33 kuruş kendilerine yevmiye verilecek. Aynı zamanda emekliliğe sayılabilecek sigortaları da yapılacak. Eylül ayının sonuna kadar bu proje devam edecek” şeklinde konuştu.