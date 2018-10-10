İŞKUR en az ilkokul mezunu 72 bin kişiyi işe alacak! işkur iş başvuruları nasıl yapılır

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce işsize istihdam sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İŞKUR sitesi üzerinde yer alan binlerce iş alına göre yüzlerce kurum personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu 72 bin eleman alımı için duyuru yapıldı. İŞKUR tarafından yayınlanan kamu kurum ve özel sektör iş ilanlarına başvuru şartları neler?

ŞKUR ilanlarına bir göz altıldığında, en çok eleman alımı yapan sektörler arasında satış danışmanı, çağrı merkezi elemanı, büro memuru, muhasebe, aşçı, şoför, temizlik görevlisi, garson-kobi, pazarlamacı gibi meslek dalları yer almakta. Peki İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ilanına göre toplamda 72 bin 341 personel işe alımı yapılacak. İŞKUR iş ilanlarına Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabilmekte. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaş işkur sitesi üzerinden üyelik oluşturup İŞKUR ilanlarına kolaylıkla ulaşabilir. Ya da her hangi bir İŞKUR bürosuna gitmeleri yeterli olacaktır.

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İŞKUR üzerinde yayınlanan iş ilanlarından bazıları

- Garson (Servi sElemanı) 3266 kişi

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi

- Makineci (Dkş) 2112 kişi

- Güvenlk Görevlisi 1590 kişi

- Reyon Görevlisi 1309 kişi

- Kasiyer 1290 kişi

- Konfeksiyon İşçisi 1109 kişi

- Çağrı Merkez Müşteri Temsilcisi 1077 kişi

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi

- Ön Muhasebeci 738 kişi

- Aşçı 691 kişi

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi