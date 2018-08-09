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İŞKUR KPSS'siz 100 kişilik memur alımı yapılacağını duyurdu

İŞKUR 8 Ağustos 2018'de yayımladığı ilanlarla Mersin İli Tarsus İlçesi Belediye Başkanlığına 100 kişilik KPSS'siz memur alımı yapılacağını duyurdu. İlana İlkokul veya Lise mezunları da başvuruda bulunabilir. Başvuru online olarak iş kurumu üzerinden yapılacaktır.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:11
İŞKUR KPSS'siz 100 kişilik memur alımı yapılacağını duyurdu

İŞKUR üzerinden 8 Ağustos 2018 de yayınlanan farklı ilanlar ile Mersin İli Tarsus İlçesi Belediye Başkanlığına yerleştirilmek üzere 100 memur kadroları ve işçi kadrolarının bulunduğu ilana KPSS’siz başvuru yapılabiliniyor.

Başvuru iş kurumu üzerinden aşağıda verilen ilan numaraları ile on-line veya şahsen şubelerden yapılabilir. Belediye personel alımlarına başvuru 17 Ağustos 2018 tarihinde sona erecektir.

Beden işçisi 78 kişi için 00004589071 iş ilan numarası ile başvuru yapılabilir. En az ilkokul en çok lise mezunu adaylar başvuru yapabiliyor.

Elektrikçi genel 3 kişi için 00004589559 ilan numarası olarak verilmiştir. İlkokul veya lise mezunu adayların başvurusu kabul edilecektir.

Elektrik ark kaynakçısı (makine ile) 2 kişi 00004589582 ilan numarası olarak yayımlandı. Başvuracaklar ilkokul veya lise dengi okul mezunu olması gerekmektedir.

Marangoz 2 kişi için: 00004589658 iş ilan numarası olarak yayımlandı. Başvuracaklar en az ilköğretim en çok lise ve dengi okul mezunu olmaları icap etmektedir.

Kamyon şoförü 15 kişi için: 00004590209 iş kurumu numara olarak ilan edilmiştir. İlköğretim veya lise mezunu olması ve E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Noter kurası ile sonuçlanacağı üzere 12 Eylül 2018 tarihinde Tarsus Belediyesinde saat: 14:00 ile 15:00 arasında noter kurası çekilecektir.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:11
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  2. İŞKUR
  3. tarsus belediyesi
  4. KPSS

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