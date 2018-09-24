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İŞKUR ilanları İŞKUR bekçi elektrikçi çağrı merkezi personel alımı yapıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde TYP kapsamında Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç dahilinde personel alım ilanı yayınlanmaktadır. İŞKUR’dan yayınlanan personel alımlarına göre, MEB Güvenlik personel alımının yanında 20585 beden işçisi, bin 146 çağrı merkezi elemanı, 285 depo görevlisi, 246 elektrik teknisyeni,420 elektrikçi, 46 bekçi başta olmak üzere İŞKUR üzerinden farklı meslek gruplarında binlerce eleman alımı yapılacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:50
İŞKUR ilanları İŞKUR bekçi elektrikçi çağrı merkezi personel alımı yapıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde TYP kapsamında Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç dahilinde personel alım ilanı yayınlanmaktadır. İŞKUR’dan yayınlanan personel alımlarına göre, MEB Güvenlik personel alımının yanında 20585 beden işçisi, bin 146 çağrı merkezi elemanı, 285 depo görevlisi, 246 elektrik teknisyeni,  420 elektrikçi, 46 bekçi başta olmak üzere İŞKUR üzerinden farklı meslek gruplarında binlerce eleman alımı yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje ile MEB tarafından yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR TYP üzerinden başladı. İşte, alımlara dair merak edilen tüm detaylar ve açık ilanlar...

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

 

Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.

İŞKUR TYP MEB GÜVENLİK PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:50
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