İŞKUR Ankara iletişim Ankara İŞKUR bölge-şubeleri nerede?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki İŞKUR Ankara il Müdürlüğü nerede? Altındağ İŞKUR şube müdürlüğü nerede? İŞKUR Çankaya şubesi nerede? Ostim İŞKUR şubesi nerede?

Ankara İŞKUR adresleri

İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü

Adres: Sağlık Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 34 - 431 02 36

Faks: 0.312.431 03 40

[email protected]

İŞKUR İstanbul müdürlükleri nerede? İstanbul İŞKUR şube adresleri

İŞKUR Ankara Altındağ Şube Müdürlüğü

Adres: Altındağ Caddesi No:47 Dışkapı/ANKARA

Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 34 - 431 02 36

Faks: 0.312.431 03 40

[email protected]

İŞKUR Ankara Çankaya Şube Müdürlüğü

Adres: Sağlık Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 33

Faks: 0.312.431 03 40

[email protected]

İŞKUR Ankara Ostim Şube Müdürlüğü

Adres: Uzayçağı Bulvarı 18. Cadde No:1 Ostim/ANKARA

Tel: 0.312.354 80 57

Faks: 0.312.354 80 55

[email protected]