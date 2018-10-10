İŞKUR Ankara iletişim Ankara İŞKUR bölge-şubeleri nerede?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. PekiİŞKUR Ankara il Müdürlüğü nerede? Altındağ İŞKUR şube müdürlüğü nerede? İŞKUR Çankaya şubesi nerede? Ostim İŞKUR şubesi nerede?10 Ekim 2018 Çarşamba 19:14
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa iş imkanı sunmakta. İş olanağı sağlamanın yanında işşizlik maaşı, işsizlik sigortası, özel istihdam büro hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR müdürlüklerini merak ediyor. Peki İŞKUR Ankara il Müdürlüğü nerede? Altındağ İŞKUR şube müdürlüğü nerede? İŞKUR Çankaya şubesi nerede? Ostim İŞKUR şubesi nerede?
Ankara İŞKUR adresleri
İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü
Adres: Sağlık Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 34 - 431 02 36
Faks: 0.312.431 03 40
İŞKUR İstanbul müdürlükleri nerede? İstanbul İŞKUR şube adresleri
İŞKUR Ankara Altındağ Şube Müdürlüğü
Adres: Altındağ Caddesi No:47 Dışkapı/ANKARA
Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 34 - 431 02 36
Faks: 0.312.431 03 40
İŞKUR Ankara Çankaya Şube Müdürlüğü
Adres: Sağlık Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0.312.431 03 28 - 431 02 30 - 431 02 33
Faks: 0.312.431 03 40
İŞKUR Ankara Ostim Şube Müdürlüğü
Adres: Uzayçağı Bulvarı 18. Cadde No:1 Ostim/ANKARA
Tel: 0.312.354 80 57
Faks: 0.312.354 80 55
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