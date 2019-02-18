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İŞKUR 43 bin personel alımı yapacak

İşkur iş ilanları son dakika. Türkiye İş Kurumu, çalışmayan ya da işten ayrılmış binlerce kişiye iş sahibi yapmaya devam ediyor. İşkur iş ilanları 2019 ilanına göre 43 bin kişiyi işe yerleştirmek için başvurularına başladı. Peki işkur iş başvurusu nasıl yapılır? İşkur iş arama kaydı oluşturarak işkur iş alımlarına başvuru yapılabilmekte. Peki İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:00
İŞKUR 43 bin personel alımı yapacak

İşkur iş ilanları son dakika. Türkiye İş Kurumu, çalışmayan ya da işten ayrılmış binlerce kişiye iş sahibi yapmaya devam ediyor. İşkur iş ilanları 2019 ilanına göre 43 bin kişiyi işe yerleştirmek için başvurularına başladı. Peki işkur iş başvurusu nasıl yapılır? İşkur iş arama kaydı oluşturarak işkur iş alımlarına başvuru yapılabilmekte. Peki İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor. 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:00
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