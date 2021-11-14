  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi İskra Mihaylova kimdir? İskra Mihaylova nereli? İskra Mihaylova Türk mü?
Biyografi

İskra Mihaylova kimdir? İskra Mihaylova nereli? İskra Mihaylova Türk mü?

Bulgaristan'da 14 Kasım Pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim için sandık başına gidiliyor. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Peki İskra Mihaylova kimdir? İskra Mihaylova nereli? İskra Mihaylova Türk mü?

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:12:00 - 2021-11-14 10:12:46
İskra Mihaylova kimdir? İskra Mihaylova nereli? İskra Mihaylova Türk mü?

Iskra Mihaylova 7 Eylül 1957 tarihinde Sofya'da doğdu. Iskra Mihaylova  2014 bu yana Avrupa Parlamentosu Bölgesel Kalkınma Komitesi Başkanı görevini yürütmekte. 1980 yılında Mihaylova bir master derecesi almış Kütüphane Araştırmaları ve Bilgi Teknolojileri gelen Kültür Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi ve Sanat O Kültür Leningrad Enstitüsü'nde sonra Bulgaristan Devlet Kütüphanesi Enstitüsü'nde bir kütüphaneci ve bibliyograf olarak görev aldı. 1980'den 1996'ya kadar Cyril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi, 1996'da Mihaylova, Colorado Eyalet Kütüphanesi'nde çalışan bir Amerikan Kütüphane Derneği Üyesiydir. Haziran 2019'da Renew Europe siyasi grubunun başkan yardımcılığına seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yeni alışacağımız olay şu' dedi! Dikkat çeken altın iddiası: Tarih verdi
Ekonomi

'Yeni alışacağımız olay şu' dedi! Dikkat çeken altın iddiası: Tarih verdi

"Altın fiyatları artacak mı" sorusunun yanıtını merak edenler süreci izliyor. Konu ile ilgili Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken iddi..
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiyenin gayretiyle yangın söndürüldü.
Avukat annesi Başak Cengiz’in katilini savunacak! Dehşetin ardından dakikalarca samuray kılıcıyla sokakta dolaşmış!
Gündem

Avukat annesi Başak Cengiz’in katilini savunacak! Dehşetin ardından dakikalarca samuray kılıcıyla sokakta dolaşmış!

Samuray kılıcıyla Mimar Başak Cengiz’i öldüren katil Can Göktuğ Boz’u avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu savunmasını üstlendi. Başak Cengi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay