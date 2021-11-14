İskra Mihaylova kimdir? İskra Mihaylova nereli? İskra Mihaylova Türk mü?

Iskra Mihaylova 7 Eylül 1957 tarihinde Sofya'da doğdu. Iskra Mihaylova 2014 bu yana Avrupa Parlamentosu Bölgesel Kalkınma Komitesi Başkanı görevini yürütmekte. 1980 yılında Mihaylova bir master derecesi almış Kütüphane Araştırmaları ve Bilgi Teknolojileri gelen Kültür Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi ve Sanat O Kültür Leningrad Enstitüsü'nde sonra Bulgaristan Devlet Kütüphanesi Enstitüsü'nde bir kütüphaneci ve bibliyograf olarak görev aldı. 1980'den 1996'ya kadar Cyril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi, 1996'da Mihaylova, Colorado Eyalet Kütüphanesi'nde çalışan bir Amerikan Kütüphane Derneği Üyesiydir. Haziran 2019'da Renew Europe siyasi grubunun başkan yardımcılığına seçildi.