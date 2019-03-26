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İşkodra Belediye Başkanı Ademi: “Türkiye ile samimi ilişkilerimiz var”

Türkiye ile samimi ilişkiler kurduklarını belirten İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi, “Türkiye ile sadece ticari anlamda değil, çok samimi bir ilişkimiz var.

26 Mart 2019 Salı 10:46
İşkodra Belediye Başkanı Ademi: “Türkiye ile samimi ilişkilerimiz var”

Türkiye ile samimi ilişkiler kurduklarını belirten İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi, “Türkiye ile sadece ticari anlamda değil, çok samimi bir ilişkimiz var. Bu ilişkiler artarak devam edecektir” dedi.


Arnavutluk’un İşkodra kenti Belediye Başkanı Voltana Ademi, EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’yi konuk ettikleri maç sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye ile yakın ilişkiler kurduklarını ve bundan da çok mutlu olduklarını belirten Ademi, “3 senedir belediye başkanıyım. Bu şehirde birçok değişiklik yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler arasında bu şehrin kültürünü, tarihini ve geleceğini de bilmek lazım. İşkodra, Arnavutluk’un en eski ve en büyük şehirlerinden bir tanesi. Turistik ve tarihsel anlamda çok önemli bir yere sahip.Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahibiz. Türkiye ile olan ilişiklerimiz diktatörlüğün bitmesiyle tam ortaya çıktı. Ondan önce kapalı bir ülkeydik. İlişkilerimiz ilk olarak ekonomik yönde başladı. Sonra ilişikleri sağlam boyuta geldi. Üsküdar Belediyesi’yle yakın bir ilişkimiz oldu. Kültürel ve bilgi alışverişleri yaptık. Devamında bu turizm sektörünü de yansıdı. Türkiye için daha çekici bir hale gelmek için uğraş verdik. İşkodra şehri olarak Türkiye ile iyi seviyede bir ilişkimiz var. Turizm ve kültürel anlamda daha iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.



“Türkiye ile ilişkilerimiz daha da artacak”


Türkiye’den her konuda destek aldıklarını söyleyen Ademi, “Arnavutluk’ta birçok belediyenin, Türkiye’deki birçok belediye ile çok yakın ilişkileri var. Bu yakın ilişiklerin devamı sadece ticari ilişki değil. Örneğin; İşkodra’da birçok nehrimiz var, bu nehirlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bazen. Bu sorunlarımıza Türk belediyelerinden teknoloji destek görüyoruz. Eğitim olarak büyük desteklerini gördük. Buradaki okulların temellerinde Türkler vardı. Burada yetişen çocukların birçoğu İstanbul ve Ankara’da okumaya gidiyor. Türkiye bize çok destek oldu. Bu ilişkiler artarak devam edecektir. Türkiye ile sadece ticari anlamda değil, çok samimi bir ilişkimiz var” şeklinde konuştu.



“Türkleri, İşkodra’ya bekliyoruz”


Türkleri, İşkodra’yı görmeleri için şehre davet eden Başkan Ademi, “Doğasıyla, dünyada böyle bir alan var mı bilemiyorum. Dağlar, gölleri ve nehirleriyle bir araya gelen böyle bir doğa güzelliğini başka bir yer de görme imkanınız var mı? Buradan Türk’lere sesleniyorum, buraya gelin ve bu güzelliği siz de görün” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:46
  1. kültür
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