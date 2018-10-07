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İskoçya'da halk sokakta!

Edinburgh'de yaklaşık 100 bin kişi, bağımsızlık referandumunun yeniden yapılması talebiyle toplandı.

07 Ekim 2018 Pazar 12:40
İskoçya'da halk sokakta!

İskoçya'nın bağımsızlığını talep edenler, referandumun tekrarlanması talebiyle cumartesi günü Edinburg'da yürüyüş düzenlendi. 

İskoçya Ulusal Partisi'nin Glasgow'daki konferansından 24 saat önce yapılan yürüyüşe yaklaşık 100 bin kişi katılım sağladı. 

Ülketarihinde bağımsızlık için yapılan "en büyük ve cesur" yürüyüş olduğu belirtilen yürüyüşte İskoçya Ulusal Partisi'nin Genel Başkan yardımcısı Keith Brown ön sıralarda yer aldı.

Yürüyüşü düzenleyen "All Under One Banner" (Herkes Bir Bayrağın Altında) organizasyonundan Garry J Kelly, anayasa değişikliği arzusunun katılımın büyüklüğüyle kanıtlandığını söyledi.

Ellerinde İskoçya’nın ulusal bayrağıyla yürüyenler, “Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!” şeklinde sloganlar attı. Bir kez daha referandum yapılmasını isteyen İskoçlar, “Londra’nın tahakkümüne son” yazılı pankartlar taşıdılar. 

Sosyal medyada ise İngiltere başbakanı Theresa May’in “İskoçya’nın ayrılmak gibi bir talebi yok” sözlerine sert yanıt veren videolar paylaşıldı.

AB 'DE KALMAK İSTİYORLAR

İskoçların Brexit (AB'den çıkış süreci) referandumunda Avrupa Birliği'nde (AB) kalma yanlısı tutumu hatırlatılan gösteride, İngiltere’nin AB’den ayrılığı da eleştirildi.

Birçok İskoç milletvekili, Brexit'ten sonra Britanya'yı yöneten kurallar yeniden belirlenirken, İskoçya parlamentosunun yetkilerinin geçici olarak kısıtlanması ve yetkiyi Londra'nın elinde tutması nedeniyle mutsuz.

İskoçlar 2014'te yapılan referandumda yüzde 55 oyla İngiltere ile AB'de kalmak istemişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:40
  1. ab
  2. ingiltere
  3. referandum
  4. iskoçya
  5. brexit
  6. DÜNYA Haberleri

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