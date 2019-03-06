İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde şüpheli paket
Üniversitesiteki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı06 Mart 2019 Çarşamba 16:07
LONDRA (AA) - İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.
Üniversite kampüsünün bulunduğu bahçe ve üniversiteye çıkan ana yolların da polis kordonuna alındığı ifade edildi.
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