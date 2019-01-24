İskoçya'da eski Başbakan Salmond gözaltına alındı BBC, İskoçya eski Başbakanı Alex Salmond'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Salmond, bu akşam hakim mahkemeye çıkacak.



Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İskoçya hükumetinin yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında, Salmond'ın geçtiğimiz yıllarda iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. İskoçya Emniyeti Sözcüsü yaptığı açıklamada, Salmond'ın gözaltına alındığını onaylayarak bu akşam hakim karşısına çıkacağını açıkladı.



İskoçya hükumeti Ağustos ayında son raporunu polise göndermiş, dava sürecini başlatmıştı. 'Hayır' çıkınca istifa etti Salmond 2007-2014 yılları arasında, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Yönetiminin Başbakanlığını yapmış, 2014 İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" oyu çıkması üzerine istifa etmişti.

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