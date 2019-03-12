İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı

LONDON (AA) - Britanya'nın en yüksek dağı Ben Nevis'te çığ düşmesi sonucu 2 dağcının öldüğü, 2 dağcının da yaralandığı bildirildi.

Yerel basınına göre, olay sabah 11.30 sıralarında İskoçya'nın Fort William kasabası yakınlarında yaşandı.

İskoçya polisinden yapılan açıklamada, "2 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını doğrulayabiliriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, olay yerinde hava ambulansı ve dağ arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

BBC, ölü ve yaralıların dağcı olduğunu duyurdu.

İskoçya Bölgesel Hükümeti'nin Başbakanı Nicola Sturgeon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin, "trajik" değerlendirmesinde bulundu.

Olayın yaşandığı Ben Nevis, bin 345 metre ile Britanya'nın en yüksek dağı olarak biliniyor.









