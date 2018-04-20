İskoçya'da 18 aylık bebek peluş ayının altında boğularak öldü
İskoçya'da yaşanan olayda, 18 aylık kız bebek Connie Rose peluş ayısının altında boğularak hayatını kaybetti.20 Nisan 2018 Cuma 21:54
Sabah saatlerinde kızının uyanmamasıyla şüphelenen Dexy Leigh Walsh 18 aylık Connie Rose'nin odasına girdi. Yatağında nefes almadığını fark eden anne, kızının peluş ayısının altında boğularak can verdiğini fark etti. Ambulansı çağıran anne, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
İLK YARDIM MÜDAHALESİ İŞE YARAMADI
Sakinleştikten sonra ifadesine başvurulan anne "Kızım uyanmayınca şüphelendim ve odasına girdim. Pijamasını çıkarmaya çalışırken nefes almadığını fark ettim. Suni teneffüsle onu tekrardan hayata döndürmeye çalıştım fakat reaksiyon göstermedi. Ayısını, yatağından düşmemesi için boşluğa sıkıştırmıştım. Üzerine nasıl düştüğünü anlamadım" dedi.
EBEVEYNLERİ UYARDI
Kızının ölümüyle perişan olan Walsh, sosyal medya hesabından çocuk sahiplerini uyarmayı ihmal etmedi. "Kendi kızımı hayata döndüremedim ama başka çocuklar bu şekilde can vermesin. Çocukların oyuncaklarını güvenli bir şekilde muhafaza edin" diyen anne, psikolojik destek görüyor.
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