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İskoçya derbisinin kazananı Celtic

- Glasgow kentinin en köklü iki takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, ağırladığı Rangers'ı 2-1 yendi

31 Mart 2019 Pazar 16:19
İskoçya derbisinin kazananı Celtic


ANKARA (AA) - İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'ı 2-1 yenen Celtic kazandı.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi arasında Celtic Park'ta oynanan ligin 31. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Celtic, 27. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen konuk takım Rangers'ta Ryan Kent, 63. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Celtic, 86. dakikada James Forrest'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Rangers'ta Alfredo Morelos, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlikler de yaşandı.

Bu sonuçla lider Celtic, 73 puana ulaşarak ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:19
  1. Celtic
  2. Glasgow
  3. İskoçya 1. Futbol Ligi
  4. Old Firm
  5. Rangers

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