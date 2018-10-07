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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon: Yeter artık! Bağımsızlık istiyorum

Başkent Edinburgh'daki dev gösteriden bir gün sonra partisinin toplantısında konuşan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidilebileceğinin sinyalini verdi.

07 Ekim 2018 Pazar 19:28
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon: Yeter artık! Bağımsızlık istiyorum

İskoçya'da dört yıl sonra yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor. İskoç Ulusal Partisi'nin lideri Nicola Sturgeon, partisinin kongresinde yaptığı açıklamayla Brexit'ten sonra ikinci bir bağımsızlık referandumunu destekledi.

İskoçya'nın kaçınılmaz bir şekilde bağımsız olacağını vurgulayan Başbakan Sturgeon, "İkinci bir referanduma dönük çağrıların artacağına şüphe yok. Daha önce de söyledim, biz ikinci bir referandumun önünde engel olarak durmayız. İskoç Ulusal Partisi böyle bir teklifi kabul eder. AB içinde kalmak yönünde oy kullanmışken, kendimizi tamamen irademize aykırı şekilde AB’den çıkmış bulmak istemiyoruz" dedi.

Sturgeon, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brüksel'den bir anlaşmayla döndüğü zaman harekete geçecekleri sinyalini verdi.

Bağımsızlık için yürüdüler

İskoçya’nın başkenti Edinburgh'da ise, yaklaşık 100 bin kişi yeni bağımsızlık referandumu için yürüdü. Sokaklardan 'Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!' sloganları yükselirken, göstericiler İskoçya bayrakları taşıdı.

Yerel medya, İngiltere topraklarında yaşayan İskoçların gösteri için bugün Edinburgh'a otobüsler ve trenlerle geldiğini bildiriyor.

Yaklaşık 5,5 milyon insanın yaşadığı İskoçya'da, 2014'teki bağımsızlık referandumundan yüzde 55,3 'hayır' oyu çıkmıştı.

Birleşik Krallık'ta yapılan Brexit referandumunda ise İskoçların ezici tercihi Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana olmuştu.

Bugün yapılacak ikinci bir bağımsızlık referandumunda, Brexit öfkesiyle 'evet' oylarının fazla çıkabileceği belirtiliyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki sancılı boşanma süreci, anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Taraflar, son zirvede birbirlerine rest çekti.

Müzakerelerin olumlu yürümesi halinde resmi ayrılık Mart 2019'da gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:28
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