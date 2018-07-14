İskoç Basını: Donald Trump iğrenç birisi!

İskoçya’da ulusal yayın yapan The Scotsman gazetesi, İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump için “Korkunç bir insan ve iğrenç birisi” başlığını attı. Yayınlanan tam sayfa haberde Trump göçmenler hakkındaki söylemleri, kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına kadar birçok söylemleriyle eleştirildi.

Gazete, "İngiltere'ye daha sonra gelmesi beklenen Trump için o bir ırkçı, bir seri yalancı ve cinsel tacizci, yanlış bir şekilde insanları inançlarından ötürü eleştiren ve ırkçılığıyla övünen biri" diye yazdı.

The Scotsman Gazetesi, Trump'ın ABD milli marşının çalınması sırasında polis vahşetine karşı NFL protestolarına yönelik saldırılarına da karşı çıktı. Gazete, Virginia'daki Charlottesville'deki Neo-Nazi şiddetine yaptığı insanlık dışı açıklamalarını ve eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri Kenya’ya ilişkin yaptığı yorumları da eleştirdi. Ayrıca medyaya yönelik "sahte haberler" üretiyorlar eleştirilerini kınadı.

Gazete Trump'ın en sevdiği etkinliklerden biri de 'sahte haberler' diye haykırdığını yazdı. Ancak, Washington Post ve New York Times’ın, Başkan Donald Trump’ın günde kaç kez yalan söylediğini aynı zamanda sayısız yalanlarının kesin bir listesini hazırladığını duyurdu.