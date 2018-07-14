0553 313 94 23

İskoç Basını: Donald Trump iğrenç birisi!

İskoçya'nın ulusal gazetesi 'The Scotsman', İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ı hakkında şok bir açıklamada bulundu. Gazete Trump'ı “iğrenç birisi” olarak nitelendirdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
İskoç Basını: Donald Trump iğrenç birisi!

İskoçya’da ulusal yayın yapan The Scotsman gazetesi, İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump için “Korkunç bir insan ve iğrenç birisi” başlığını attı. Yayınlanan tam sayfa haberde Trump göçmenler hakkındaki söylemleri, kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına kadar birçok söylemleriyle eleştirildi.

Gazete, "İngiltere'ye daha sonra gelmesi beklenen Trump için o bir ırkçı, bir seri yalancı ve cinsel tacizci, yanlış bir şekilde insanları inançlarından ötürü eleştiren ve ırkçılığıyla övünen biri" diye yazdı.

The Scotsman Gazetesi, Trump'ın ABD milli marşının çalınması sırasında polis vahşetine karşı NFL protestolarına yönelik saldırılarına da karşı çıktı. Gazete, Virginia'daki Charlottesville'deki Neo-Nazi şiddetine yaptığı insanlık dışı açıklamalarını ve eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri Kenya’ya ilişkin yaptığı yorumları da eleştirdi. Ayrıca medyaya yönelik "sahte haberler" üretiyorlar eleştirilerini kınadı.

Gazete Trump'ın en sevdiği etkinliklerden biri de 'sahte haberler' diye haykırdığını yazdı. Ancak, Washington Post ve New York Times’ın, Başkan Donald Trump’ın günde kaç kez yalan söylediğini aynı zamanda sayısız yalanlarının kesin bir listesini hazırladığını duyurdu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
  1. Donald Trump
  2. İskoçya
  3. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırbistan'da duygulandıran hareket! 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi
    1. Sırbistan'da duygulandıran hareket! 15..
    2. Kararını verdi! Fenerbahçe'ye dönüyor
    3. Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yaralılar..
    4. 3. havalimanından ilk uçuşlar ne zaman..
    5. Fatih Terim'e hapis şoku!
    6. Cocu'nun Volkan kararı şaşırttı! Sol..
    7. Emeklilere müjde! Bu ay da zamlı..
    8. Kocasına 'kelloş' dedi tazminatı kaçırdı
    9. 2018 Kurban bayramı 1000 TL bayram..
    10. Adnan Oktar operasyonunda polisimizi..
    11. THY'nin Yeni Havalimanı'ndan yapacağı..
    12. 1000 TL emeklilere Kurban Bayram..
    13. Terim iki oyuncu istedi, Albayrak..
    14. İskoç Basını: Donald Trump iğrenç..
    15. Serinlemek istedi canından oldu!
    16. TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! Etkisiz..
    17. Sivas'ta skandal! Derste köpeği..
    18. Yerli ve milli Türk jeti İngiltere'de..
    19. Bomba patladı! Premier Lig'den 2..
    20. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!