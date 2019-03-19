İSKİ'nin 31. Şube Müdürlüğü hizmete açıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 31. Şube Müdürlüğü, Beykoz'da törenle açıldı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Çanakkale'de 104 yıl önce şehit olan bütün kahramanları rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Turan, şunları kaydetti:

"Beykoz Hizmet Binası, İSKİ'nin 31. Şube Müdürlüğü olarak İstanbullulara su ve atık suyla ilgili tüm işlemlerde kolaylığı ve konforu sağlayacak. 2020 yılında hizmete girecek olan Zeytinburnu ve Esenler hizmet binalarında da çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca bu yıl içerisinde temellerinin atılması planlanan Küçükçekmece, Ataşehir, Beşiktaş, Çatalca, Güngören ve Çekmeköy hizmet binaları da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Hedefimiz tüm ilçelerde hizmet binalarını hayata geçirmek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da İstanbul'un nüfus açısından bazı ülkelerden bile daha büyük olduğuna işaret ederek, yapımı devam eden Zeytinburnu ve Esenler şube müdürlüklerini de en kısa zamanda hizmete alacaklarını bildirdi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise işçisinden mühendisine kadar hizmet binasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İSKİ'nin İstanbul'da inşa ettiği en eski hizmet binası, 1994 yılında Beykoz'da faaliyet göstermiştir. İSKİ’nin İstanbul’a ve özellikle Beykoz’a hizmetlerini saymakla bitiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İSKİ Beykoz Şube Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanifi Dilmaç, İSKİ genel müdür yardımcıları, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.