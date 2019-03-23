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İskilip’te 300 yıllık tarihi su değirmeni restore ediliyor

Çorum’un İskilip İlçesi’nde 300 yıllık ata yadigarı tarihi su değirmeni restore edilerek yeniden çalıştırılacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
İskilip’te 300 yıllık tarihi su değirmeni restore ediliyor

Çorum’un İskilip İlçesi’nde 300 yıllık ata yadigarı tarihi su değirmeni restore edilerek yeniden çalıştırılacak.


İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan, İskilip’e bağlı Yalak Köyü’nde tarihi geçmişi en az 300 yıla dayanan tarihi su değirmeninin yeniden çalışır hale getirilmesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde köye giderek değirmeni yerinde inceleyen Kaymakam Alkan, su değirmeninin restore işlerini 2 ay gibi kısa bir sürede bitirmesinin hedeflendiğini kaydetti.


Tarihi değerin yeniden hayat bulacağını, kültürel varlıkların yaşatılarak geleceğe aktarılmasının önemli olduğunu anlatan Kaymakam Alkan, “Toplumların varlıklarını sürdürmesi tarihi ve kültürel miraslarının korunmasıyla mümkündür. Kentin sahip olduğu tarihsel geçmişin simgelerini yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Değirmenin aslına uygun olarak yeniden hayat bulması yönünde Kaymakamlığımız desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu tarihi değerimiz yeniden hayat bulacak” dedi.


Değirmenin çalışması ile birlikte burada Anadolu’ya has buğday öğütüleceğini belirten Kaymakam Alkan, buğdayın kilosunun 40-50 TL gibi fiyatlarla satışa sunulacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
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