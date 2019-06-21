0553 313 94 23

İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yıl boyunca üretilen ürünleri görücüye çıkardı.

21 Haziran 2019 Cuma 19:07
İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yıl boyunca üretilen ürünleri görücüye çıkardı.


Alanında Türkiye’nin en büyüğü olan İskilip HEM’in “Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim” anlayışı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda yapılan ürünlerin sergilendiği sene sonu sergisi açılış töreni yapıldı.


İHEM’in bahçesinde yapılan açılışta bir açılış konuşması yapan İskilip HEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 215 kurs açtıklarını, kurslarda 1158’i bayan 1127’si erkek olmak üzere 2285 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.


İHEM Müdürü İmal, “İskilip Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 1970 yılında merkez Azmimillî ilkokulunun bir odasında bir müdür ve bir hizmetli ile faaliyetine başlamıştır. 2013 yılında da yeni inşaatın bitirilmesi ile kurumun temellerini atan ve bu günlere gelmesinde önemli bir rol oynayan Metin Alkan’ın ismi verilerek bu binamızda hizmetine başlamıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında şu ana kadar 215 kurs açtık. Bu kurslarla 1158’i bayan, 1127’si erkek olmak üzere 2285 kursiyerimize eğitim vererek hayat boyu öğrenme sürecine katılımı sağladık. Bu sürece katılımda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30’luk bir artış sağlandı. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği hemen her alanda kurslarımız devam ediyor. Mezun öğrencilerimiz için üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor." dedi.


’ İskilip İHEM’in cirosu 10 Milyon liranın üzerine çıktı’


Döner Sermaye bünyesinde açılan kurslarımız faaliyetlerimizde şüphesiz önemli bir yer tutuyor diyen İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim anlayışıyla, sanayimizin en büyük problemlerinden olan ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor. 2016 yılında 3 milyon 750 bin, 2017 yılında 7 milyon TL olan ciromuz 2018 yılında tarihi bir başarı ile 10 milyon liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl devletimize kar payı, hazine payı ve vergi olarak yaklaşık 4 milyon TL katkıda bulunduk. Bölge ekonomisine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Döner sermaye kurslarımızda kursiyerlerimize mesleki eğitim vererek kalfalık seviyesini aştıkları anda sanayimizin hizmetine sunuyor. Eğitim verilen süre içerisinde elde ettiğimiz kardan mesleki eğitimi teşvik amacıyla daha fazla çocuğumuza ulaşmak için kursiyerlerimize düzenli olarak aylık harçlık ödemesi yapıyoruz. 2018 yılına makine parkımızda yaptığımız yatırımlarla daha da güçlenerek girdik. Modern makinalar kursiyerlerimize eğitim veriyoruz ve bu makinaları kullanmayı öğretiyoruz. 1990 yılından bu yana 600’ün üzerinde gencimiz kurslarımızda aldıkları eğitimle meslek sahibi olarak özel sektöre yerleştirildi. Bunlardan 50 kadarı kendi işini kurdu. Bizim asıl amacımız da budur" şeklinde konuştu.


’Yeni atölye kazandıracağız’


Geçtiğimiz ay hazırlanan OKA projesinin ön fizibilitesi tamamlandığını hatırlatan İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Bu proje kapsamında okulumuza yeni bir atölye kazandırmayı hedefliyoruz. Özel sektörle işbirliğimiz sektörden gelen talepler doğrultusunda devam ediyor. Atölyelerimizi özel sektörümüzün de kullanımına açtık. İŞKUR ile işbirliği halinde köylerimizin yerel özelliklerine göre çilek ve ceviz yetiştiriciliği, arıcılık, reçel, peynir ve turşu yapımı kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yöresel İskilip bebeği yapımı ve üç etek dikimi kurslarımız kaymakamımızın desteği ile İskilip’ten bir grup hanım kardeşimizin istekleri ile İŞKUR işbirliği ile açıldı." ifadelerini kullandı.


’ Yönetmen değişikliği döner sermaye’de problem oldu’


2018 yılında yönetmeliğimizde yapılan değişiklik döner sermaye işletmelerini ciddi bir sıkıntı ile baş başa bıraktığını kaydeden İmal, "Yönetmelikte değişiklik yapılması için yapılan girişimler belli bir noktaya geldi ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ilgilerini esirgemeyen, bizzat genel müdürlük ve bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerle konuyu gündeme getiren milletvekililimiz Erol Kavuncu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yine döner sermaye işletmememizin kapısına kilit vurulmasını engelleyerek önümüzü açan, bize hamilik ve ağabeylik yapan, eğitim ve üretim faaliyetinin artarak devam etmesini sağlayan Valimiz Mustafa Çiftçi’ye İskilip, kurumum ve çalışanlarımız adına teşekkürü borç biliyorum. Kendisine ömür boyu unutmayacağımız bir vefa borcumuz oldu." diye konuştu.


’Başarı bir ekip işidir’


İskilip Halk Eğitimi merkezinin ülke çapında bir marka olmasında geçmişten bugüne fedakârca görev yapan idareciler ve çalışanların en büyük pay sahip olduğunu vurgulayan İHEM Müdürü Ahmet Faruk İmal, "Başarı bir ekip işidir. Ülke çapında bizim tanıtım elçilerimiz olan, her ortam ve şartta arkamızda duran ve koruyan İskilip halkına ve büyüklerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Görevleri için fedakârca çalışan, adeta çırpınan ve yine görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazaları neticesinde hayatlarını kaybeden Sadık Hazır, Mehmet Kaleli ve Mehmet Diler’i de rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." dedi.


İHEM açılış programına İlçe Kaymakamı B. Bestami Alkan, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:07
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viyadükten dereye atlayan şahıs yaralandı
    1. Viyadükten dereye atlayan şahıs..
    2. Türkiye'den Bağdat'taki cami..
    3. Göller Yöresi için kuvvetli sağanak..
    4. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı..
    5. Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı (2)
    6. İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi..
    7. İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
    8. ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran..
    9. Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5..
    10. Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik..
    11. GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında 39..
    12. "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan..
    13. Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını..
    14. Ahmet Türk'ten Öcalan'ın..
    15. Ülkede büyük tehlike! Yaklaşık 88 bin..
    16. BM'den İtalya'ya "düzensiz göçmenleri..
    17. İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı
    18. Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı
    19. Denizlispor, Tolgahan Acar’ı..
    20. "Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına..
    21. Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla..
    22. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    23. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    24. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    25. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    26. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    27. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    29. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    30. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap