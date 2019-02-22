İskilip Azmimilli Ortaokulu’nda müzik salonu oluşturuldu

İskilip Kaymakamlığı tarafından Azmimilli Ortaokulu’da müzik salonu oluşturuldu. İlçe kaymakamı tarafından oluşturulan salon için piyano, org ve keman alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile oluşturulan müzik salonunu ziyaret eden İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan’a öğrenciler mini bir konser sundular.

Ziyarette bir konuşma yapan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, Atatürk’ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Toplumsal ve bireysel olarak sanattan kaçmamalı, en az bir sanat dalını kendimize hobi veya profesyonel olarak edinmeliyiz. Dünyadaki insanların yüzünü güldürebilmek için en önemli silah sanattır. İyi bir müzik eğitimi güzel davranışlara yol açar. İnsanlarda var olan güzel duyguları dışarıya yansıtıp davranışa dönüştürebilmenin en iyi yöntemlerinden biri iyi bir müzik eğitimidir. Müziksel düşünmeyi ve üretmeyi sağlayabilen öğrenciler güzel davranışlar sergileyeceklerdir. Sanat eğitimi özelde de müzik eğitimi günümüzde en az bilim ve teknoloji kadar önemlidir. Ülkemiz dünyayla sadece bilim ve teknolojide değil kültür ve sanatta da rekabet etmek zorundadır. Müziğin, duygu ve düşüncelerin anlamlı ve estetik bir anlayışla bir araya getirilmiş sesler olduğunu düşündüğümüzde, toplum olarak ne kadar da ihtiyacımız var, bu anlamlı ve estetik seslere. Bu nedenle türkü ve müzik yapanlar en az yasa yapanlar kadar güçlüdür. Türküler ve müzik halkın, yaşanılanların sesidir. Öğrencilerimiz ancak müzik eğitimi sayesinde kültürel gerçekliğimizi daha iyi anlar ve yaşarlar. Azmimilli Ortaokulu’nun bu müzik salonundan İlçemizde ki tüm öğrencilerimiz yararlanacaktır. İlçemize hayırlı olsun diyor öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.